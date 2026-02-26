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ВТБ предоставил бизнесу 20,4 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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По итогам 2025 года ВТБ обеспечил около 45% общего объема выдач по государственной программе Минэкономразвития по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. В рамках программы банк предоставил предпринимателям 20,4 млрд рублей, заняв первое место по объему выдач и сумме заключенных сделок. Кредитный портфель по программе на конец 2025 года достиг 169,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

С 1 января 2025 года «Программа 1764» была переориентирована исключительно на поддержку инвестиционных проектов. При этом она продолжает играть ключевую роль в поддержке малого и среднего бизнеса, способствуя долгосрочному развитию приоритетных отраслей.

Лидером по объему заключенных соглашений стала Свердловская область с долей 10,7%. Москва заняла 10%, Московская область — 8,4%, Ставропольский край и Красноярский край — 6,9% и 6,2% соответственно.

Большая часть средств — 64% — направлена в обрабатывающее производство и пищевую промышленность. Еще 21% привлекли предприятия сфер транспорта и хранения, 12% — гостиниц и общественного питания, 2% — информации и связи. Один процент выделенных средств предоставлен компаниям, работающим в сфере профессиональной и технической деятельности и науки.

«Изменения условий „Программы 1764“ не сказались на интересе предпринимателей к этому механизму, он остается одним из ключевых для среднего и малого бизнеса, обеспечивая инвестиционную активность ключевых отраслей экономики. Наш опыт работы с госпрограммами и доверительное взаимодействие с клиентами позволило сохранить лидирующие позиции как в программе 1764, так и в реализации других механизмов господдержки», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

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