Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»

Reuters: Орбан просит ЕС проверить повреждения трубопровода «Дружба»
Фото: ИТАР-ТАСС/Николай Никитин
Венгрия потребовала от Евросоюза (ЕС) отправить миссию на Украину для оценки состояния трубопровода «Дружба». В состав группы должны входить эксперты из Венгрии и Словакии. Об этом говорится в письме, которое премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил на имя главы Европейского совета Антониу Кошты.

«Венгрия поддерживает идею создания миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией для проверки состояния газопровода «Дружба», — приводит слова Орбана агентство Reuters.

Орбан предположил, что оценка состояния трубопровода «Дружба» может помочь Украине разблокировать финансирование со стороны ЕС. Он заявил, что ему известно о политических трудностях, которые были вызваны задержкой выдаче Украине кредита в €90 млрд. Премьер-министр сказал, что его инициатива направлена на решение этого вопроса в определенные сроки.

Не в службу, а в «Дружбу»: Венгрия и Словакия захотели поставок российской нефти через Хорватию
В Загребе дают понять, что это возможно лишь в рамках правил ЕС и США

В этот же день, 26 февраля, газета Politico сообщила, что из-за вето, которое Венгрия наложила на кредит Киеву, в Европе начался внутренний кризис. По информации дипломатов, страны ЕС пытаются найти способы «обеспечить Орбану победу», которая позволит политику отказаться от блокирования финансирования Украины.

Орбан 26 февраля обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в многолетних попытках втянуть Будапешт в конфликт. По его словам, украинское руководство на протяжении четырех лет работает над вовлечением Венгрии в противостояние, действуя при поддержке властей ЕС и венгерской оппозиции.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто 23 февраля сообщил, что страна заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и выделение кредита Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом нефтепровода «Дружба».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

