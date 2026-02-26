Реклама
Politico указала на кризис в ЕС из-за вето Орбана на кредит Киеву

Politico: ЕС столкнулся с серьезным кризисом из-за вето Орбана на кредит Киеву
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал причиной одного из крупнейших внутренних кризисов в Европейском союзе (ЕС), выступив против плана предоставления многомиллиардного кредита Украине. Об этом 26 февраля сообщила газета Politico.

«Орбан вызвал один из худших внутренних кризисов ЕС за последние годы в прошлые выходные своей оппозицией плану Евросоюза», — говорится в публикации.

По информации дипломатов, страны ЕС пытаются найти способы «обеспечить Орбану победу», которая позволит политику отказаться от блокирования финансирования Украины. Как отмечает издание, ее можно достичь в формате обещания возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Дорогая передача: отправка Киеву ядерного оружия может сорвать мирные переговоры
Планы Франции и Великобритании серьезно осложнят и диалог об альтернативах ДСНВ

Орбан 26 февраля обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в многолетних попытках втянуть Будапешт в конфликт. По его словам, украинское руководство на протяжении четырех лет работает над вовлечением Венгрии в противостояние, действуя при поддержке властей ЕС и венгерской оппозиции.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто 23 февраля сообщил, что страна заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и выделение кредита Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом нефтепровода «Дружба». Он также отметил, что Венгрия расценивает остановку Киевом транзита российской нефти по «Дружбе» как посягательство на свой суверенитет.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

