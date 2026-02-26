Бизнес стал ключевым драйвером поддержки рабочих профессий

Структура запроса к образованию в России меняется и спрос на среднее профессиональное образование (СПО) активно растет, при этом все большую роль в развитии этого сектора играет бизнес. Об этом говорится в исследовании Центра социального проектирования «Платформа» и Института развития профессионального образования, посвященном трансформации системы СПО в России.

На фоне трансформации экономики и рынка труда, а также технологического развития в стране все большим спросом пользуются «твердые» или «устойчивые» профессии, то есть профессии, востребованные в долгосрочной перспективе. Они предполагают навыки, на которые у компаний и отраслей есть спрос не только сегодня, но и в обозримом будущем, которые позволяют работать с современными технологиями и быстро адаптироваться к изменениям. Они также дают возможность профессионально развиваться и строить карьеру в стабильных компаниях, отмечается в исследовании.

За ускоренным развитием среднего профессионального образования, по оценкам аналитиков, стоят крупные компании. Благодаря их активному участию — от ремонта помещений и формирования материально-технической базы до разработки прикладных и ориентированных на реальное производство учебных программ — растет и приток студентов в СПО. Количество заявлений на поступление в 2025 году увеличилось на 37% по сравнению с 2020 годом, 29% учеников 7–9 классов сейчас планируют поступать в колледж после 9 класса, и уже 80% родителей школьников положительно относятся к рабочим профессиям, подсчитали эксперты.

Генеральный директор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов заметил, что происходит определенная реприоритизация выбора. Родители видят изменения в качестве образования, а школьники лучше понимают свои цели. На этом фоне постепенно меняется восприятие и колледжей, и рабочих профессий. Негативные стереотипы о непрестижности этой работы и низких зарплатах на производствах теряют силу.

Среди лидеров в образовательной сфере и подготовке будущих кадров эксперты называют крупнейшие компании. Они реализуют комплексные корпоративные программы, создают образовательные экосистемы, внедряют дуальное обучение, когда студент одновременно учится в учебном заведении и в той или иной форме работает на предприятии, и модернизируют инфраструктуру колледжей.

В частности, «Русал» активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», в рамках которого ведется подготовка рабочих кадров под долгосрочные потребности бизнеса. 25 предприятий компания вместе с более полутора десятком колледжей-партнеров в шести регионах готовят студентов по 20 востребованным в металлургии и горном деле профессиям.

«„Профессионалитет“ — не только материально-техническая база. Это новый формат, где бизнес адаптирует программы под нужды производства, чтобы выпускники могли работать сразу», — говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом «Русала» Наталья Альбрехт.

Как отмечают в компании, комплексная работа с молодежью находит свое отражение в важных показателя. Так, по итогам 2025 года, согласно исследованию Headhunter, студенты вузов и ссузов высоко оценивают «Русал» как работодателя: 67% респондентов в этой аудиторий знают компанию, 60% считают ее привлекательным работодателем и 71% — готовы откликнуться на вакансию. Компания также является одним из наиболее узнаваемых работодателей в сегменте инженерно-технических работников и входит в тройку лидеров среди производственных рабочих. Кроме того, производитель алюминия входит в тройку лучших металлургических и горнодобывающих компаний России, согласно исследованию карьерной платформы Changellenge.

Тем временем, важнейшим вопросом в развитии системы СПО является тесная связь системы образования и бизнеса, а ключевой вызов — обеспечение бесшовного перехода молодежи на высокотехнологичные производства, считает Сергей Кожевников, ректор Института развития профессионального образования. Активное участие бизнеса в развитии профессионального образования в целом и в федеральном проекте «Профессионалитет», в частности, во многом решает эту проблему. В случае четырех металлургических кластеров «Профессионалитета», работающих при поддержке «Русала», подавляющее большинство студентов по собственной инициативе заключают с предприятиями компании целевые договоры и получают возможность выйти на работу в компании и быстро добиться карьерного роста.

Вместе с тем в исследовании указывается на сохраняющиеся барьеры для развития системы СПО: дефицит инвестиций в оборудование, нехватка квалифицированных преподавателей, а также нормативные ограничения. Кроме того, колледжи, имеющие поддержку бизнеса, развиваются значительно быстрее остальных, что создает разрыв внутри системы. Тем не менее, по мнению директора ЦСП «Платформа» Алексея Фирсова, что популярность СПО будет расти.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ