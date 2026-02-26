Спасший водителя из горящей машины в Белорецке рассказал о произошедшем
Процесс спасения мужчины из салона горящего в Белорецке автомобиля проходил под звуки взрывов от лопающихся шин в условиях плохой видимости. Об этом 26 февраля рассказал «Известиям» Ринат Тагиров, вытащивший 39-летнего водителя.
«Другие кричали: «Не подходите, может взорваться всё». <...> Никто не подходил, колеса уже взрывались. <...> Ничего не видно было, всё в дыму было, решил подойти с водительской стороны. Там нащупал водителя», — сказал он.
Тагиров добавил, что в момент эвакуации пребывавшего без сознания автомобилиста тот уже хрипел.
«Очень быстро приехали (оперативные службы. — Ред.). В первую очередь пожарники приехали, а потом уже скорая помощь, сразу забрали и увезли», — подытожил мужчина.
В момент оказания первой помощи Тагиров вспоминал инструктажи, которые ему и его коллегам давались на месте работы, — в промышленной компании «Россильбер». Он подчеркнул, что приобретенные теоретические навыки потребовались ему на практике.
На одной из парковок Белорецка в Башкортостане 26 февраля загорелся автомобиль. Мужчину, оказавшегося в салоне, спас прохожий. На кадрах видно, как мужчина спешно огибает горящее транспортное средство, а затем, открыв дверь, вытаскивает оттуда пребывающего в бессознательном состоянии автомобилиста.
