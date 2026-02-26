Прохожий спас 39-летнего мужчину из салона горящей машины в Белорецке
Прохожий спас мужчину, оказавшегося в салоне загоревшегося на одной из парковок Белорецка в Башкортостане автомобиля. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС по региону.
«Сегодня днем во дворе дома на улице Мажита Гафури загорелся автомобиль LADA Granta. Очевидец Ринат до прибытия пожарных вытащил из салона 39-летнего мужчину», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
На предоставленном видеоролике видно, как мужчина спешно огибает горящее транспортное средство, а затем, открыв дверь, вытаскивает оттуда пребывающего в бессознательном состоянии автомобилиста. Спасенный, как добавили в ведомстве, был в тяжелом состоянии доставлен в Белорецкую больницу.
В МЧС по Республике Башкортостан призвали регулярно проверять исправность электропроводки и электрооборудования машин, так как первые признаки потенциального внутреннего возгорания плохо заметны.
Один из дворников, работающих в Петроградском районе Санкт-Петербурга, Хайрулло Ибадуллаев 22 февраля поймал падающего с седьмого этажа ребенка. «Известия» в тот же день показали кадры происходящего, в результате которого были госпитализированы и ребенок, и его спасатель.
Спустя два дня губернатор Александр Беглов наградил Ибадуллаева знаком отличия «За доблесть в спасении». Он назвал поступок дворника, которому также подарил часы, мужским и самоотверженным.
