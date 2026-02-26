Реклама
«Народный фронт» и МГУ запустили курс по адаптации ветеранов СВО к мирной жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
«Народный фронт» и факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова запустили онлайн-курс «Адаптация ветеранов СВО», который направлен на поддержку участников специальной военной операции (СВО), возвращающихся к мирной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе организации 26 февраля.

Соглашение о создании курса было подписано сторонами еще 27 января. Программа разработана для бойцов, которые после возвращения домой переживают сложные эмоциональные состояния, ищут новые смыслы и стремятся наладить отношения с близкими. Обучение построено в формате заранее записанных видеолекций, которые можно проходить в удобном темпе с любого устройства.

«Идея курса в том, что никто лучше ветеранов не понимает ветеранов. Но важно, чтобы они сами осознавали, какие изменения могут происходить после боевого опыта. Курс показывает, какие сферы жизни могут быть затронуты, без драматизации и ярлыков. Он сделан онлайн, чтобы быть доступным по всей стране, а затем участники смогут продолжить обучение в рамках программы «Равный — равному», попробовав себя в роли наставников», — отметила доцент факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Долгих.

Курс бесплатный и состоит из шести тематических модулей, посвященных вопросам кризисов, самочувствия, семейных отношений, профессиональной реализации и личностной адаптации.

«Я потерял зрение, но понимаю: травмы не ограничивают человека. Важно вернуть бойца в социум, помочь ему адаптироваться, определить дальнейший путь, подобрать переобучение и трудоустройство. Самое главное — чтобы каждый понимал: он не забыт. Мы можем дать друг другу плечо, поддержку и тепло», — рассказал ветеран СВО Александр Антонов.

Код восстановления: для чего Минобороны создало центр изучения ранений
Биоинженерия меняет облик военной медицины и позволит бойцам избежать ампутаций

10 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что ветеранам СВО не стоит отказываться от поддержки психотерапевта, который может действительно помочь в сложный период жизни. Он добавил, что психологический комфорт — такое же здоровье, как и физическое. Это касается комфорта и обстановки во всей семье.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

