Опубликованы кадры установки бомбы под автомобилем военнослужащего в Петербурге
Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 26 февраля показал кадры установки бомбы под автомобиль военнослужащего в Санкт-Петербурге.
На кадрах можно увидеть, как злоумышленник в темное время суток подходит к стоящему на парковке автомобилю, закладывает взрывное устройство, а затем удаляется в обратном направлении.
Сотрудники спецслужб в этот же день в Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в минировании автомобиля, который принадлежит высокопоставленному военному. Отмечалось, что сотрудникам спецслужбы удалось найти и обезвредить взрывное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В этот же день Следственный комитет (СК) по Московской области сообщил, что восемь человек, в число которых вошли трое несовершеннолетних, подготавливали теракт по заданию специальных служб Украины против руководителя одного из оборонных предприятий. Они, преследуя идею о получении денежного вознаграждения в размере не менее 1 млн рублей, в декабре 2024 года изготовили и предприняли попытку заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля несостоявшейся жертвы.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ