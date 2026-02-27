«Авангард» - «Металлург» 27 февраля: на льду встретятся лидеры Восточной конференции

В пятницу, 27 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между двумя лидирующими командами Восточной конференции. Игра пройдет на домашней арене «ястребов» — «G-Drive Арене» в Омске. Предматчевые расклады, история противостояния и прогноз на исход встречи — в материале «Известий».

Во сколько начало матча «Авангард» — «Металлург» 27 февраля

Команды встретятся на стадионе «G-Drive Арене» в 16:30 мск. По омскому времени матч начнется в 19:30. Трансляция матча будет доступна на сайте КХЛ, а также на российских спортивных каналах.

История встреч команд и результаты предыдущих игр

Раннее «Авангард» и «Металлург» уже сталкивались на льду 8 января 2026 года. Тогда «Авангард» проиграл «Металлургу» со счетом 2:1. Спустя месяц лидеры Восточной конференции вновь встретятся на льду.

Сейчас команды идут почти вровень по количеству набранных очков: 94 у «лисов» и 84 у «ястребов». При этом «Авангард» сыграл на одну игру больше «Металлурга» — 59 матчей.

Обе команды отлично показали себя в сезоне. Тем не менее сейчас на слуху у болельщиков две последние игры «Авангарда» с командой из Екатеринбурга «Автомобилист», где «ястребы» проиграли со счетом 5:1, и с командой из Хабаровска «Амур», которая окончилась не в пользу омичей со счетом 3:4.

Последний матч «Металлурга» также закончился поражением: магнитогорцы проиграли «Северстали» с счетом 3:4. Во время игры лидер команды Дмитрий Силантьев неудачно врезался в борт и выбыл до конца сезона. Тренеру «Металлурга» Андрею Разину пришлось срочно решать, как компенсировать одного из ключевых игроков.

Что поменялось в командах с прошлого матча

Главное изменение произошло у «Металлурга»: нападающий Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона.

«Это серьезный удар, потому что Силантьев был важной частью топ-звена Ткачев — Канцеров — Силантьев, и теперь Разину нужно заново собирать первую тройку и перераспределять роли/минуты», — отметил в разговоре с «Известиями» Роман Габдрафиков, автор хоккейного блога «Роман с Хоккеем», двукратный лауреат премии КХЛ «Лучший блогер» и ведущий программы «Наш хоккей».

Эксперт добавил, что у «Авангарда» изменений меньше, хотя по травмированным ситуация примерно одинаковая (на время выбыл нападающий Александр Волков). В остальном тренер «ястребов» Ги Буше может рассчитывать почти на всех — состав выглядит более предсказуемо.

На кого обратить внимание на матче «Авангард» — «Металлург» 27 января 2026 года

Главной интригой станет замена Силантьева у «Металлурга» — кто склеит тройку, кому увеличат время.

Габдрафиков рекомендует обратить внимание на лидеров «Магнитки» — Владимира Ткачева и Романа Канцерова. В «Авангарде», по словам эксперта, не стоит недооценивать лидеров атакующих звеньев и Дамира Шарипзянова, который бьет рекорд за рекордом.

Прогноз на матч «Авангард» — «Металлург» 27 января 2026 года

На льду состоится противостояние двух школ: омичи и магнитогорцы много лет соперничают друг с другом.

«По регулярному чемпионату за последние три сезона пара в целом максимально ровная, и это хороший ориентир. Ключевой сюжет — как «Металлург» перестроится без Силантьева и насколько быстро это заработает против организованного «Авангарда». У Омска в свою очередь важен вопрос реализации: моменты будут, но «Металлург» умеет терпеть и наказывать за ошибки. Поэтому матч может решиться в спецбригадах и в концовке за счет дисциплины и холодной головы», — подчеркнул Габдрафиков.

Для омичей это будет важный матч: на их счету несколько проигранных матчей, и новая неудача может довести серию до трех поражений подряд и четырех в последних пяти матчах. Поэтому, указал эксперт, можно ожидать, что настрой будет запредельный.

В прошлом сезоне команды пересекались в плей-офф: в 1/8 финала 2025-го «Авангард» выиграл серию у «Металлурга» 4:2 (шайбы 14–12), и два матча ушли в овертайм — оба забрал «Авангард», и оба раза победный гол был на счету Владимира Ткачева, который теперь защищает цвета «Металлурга».

Составы команд

«Авангард»

Нападающие: Кирилл Долженков, Иван Игумнов, Михаил Котляревский, Майкл Маклауд, Игорь Мартынов, Константин Окулов, Кирилл Пилипенко, Василий Пономарев, Эндрю Потуральски, Николай Прохоркин, Дмитрий Рашевский, Джованни Фьоре, Наиль Якупов, Александр Волков.

Защитники: Артем Блажиевский, Вячеслав Войнов, Михаил Гуляев, Марсель Ибрагимов, Максим Лажуа, Джозеф Чеккони, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов.

Вратари: Андрей Мишуров, Никита Серебряков.

«Металлург»

Нападающие: Дерек Барак, Даниил Вовченко, Люк Джонсон, Руслан Исхаков, Роман Канцеров, Андрей Козлов, Егор Коробкин, Никита Коротков, Никита Михайлис, Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Данил Сысоев, Владимир Ткачев, Сергей Толчинский, Михаил Федоров.

Защитники: Алексей Маклюков, Артем Минулин, Валерий Орехов, Данила Паливко, Робин Пресс, Сиряцкий Александр, Хабаров Макар, Яковлев Егор.

Вратари: Набоков Илья, Смолин Александр, Трофимов Андрей.

