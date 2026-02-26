ЕС уже долгое время оказывает давление на Сербию. Брюссель стремится разорвать экономические и политические связи Москвы и Белграда, создавая разрыв между странами, которые исторически считают себя братскими. Однако Россия предпринимает меры, чтобы нивелировать это давление. Об этом 26 февраля заявил «Известиям» политолог, публицист Георгий Дибров.

По его словам, прекращение долгосрочного газового контракта Сербии с Россией может привести к экономическому кризису в Белграде, который, по мнению эксперта, выгоден Брюсселю для реализации привычных шагов по ослаблению государственности.

«Через энергетический кризис евробюрократы хотят повторить украинский сценарий в Сербии. Но многие сербские жители помнят страшные бомбардировки стран НАТО по мирным городам своей страны. Преступления альянса не имеют срока давности и должны осуждаться и преследоваться, согласно нормам международного права», — сказал эксперт.

По его мнению, отношения сербского и русского народов остаются крепкими, несмотря на политическое давление. Дибров также обращает внимание, что жители стран ЕС, у которых часто ограничены права выбора, понимают, что действия евробюрократии вредят свободным суверенным государствам, и большинство населения будет сопротивляться навязываемым Брюсселем нарративам.

Эксперт предупреждает, что если Евросоюз сейчас не продвинет тему энергетики, он будет использовать другие инструменты давления: транзит и транспортировку грузов, заморозку финансовых потоков или миграционные ограничения.

«Создается искусственный экономический кризис. ЕС нацелен разделить Сербию на два лагеря и столкнуть их между собой, после чего диктовать свои правила», — пояснил политолог.

По мере ухудшения позиций ЕС в украинском блоке, по словам Диброва, Брюссель будет усиливать давление на дружественные или братские России страны. В ближайшие годы сторонники трансатлантизма увеличат давление в регионах, где национальные интересы не совпадают с «глобалистскими» запросами.

В этот же день в посольстве РФ в Белграде сообщили «Известиям», что ЕС вынуждает Сербию отказаться от закупок российского газа в пользу европейских поставок. Фактически Брюссель стремится к тому, чтобы переключить эту балканскую страну на подконтрольные Европе энергетические каналы, шантажировать этим свободолюбивых и независимых сербов, создать проблемы для их экономики, которая растет быстрее других в европейской части.

