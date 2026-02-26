В посольстве РФ в Сербии рассказали о давлении ЕС на Белград в вопросах энергетики
Евросоюз (ЕС) вынуждает Сербию отказаться от закупок российского газа в пользу европейских поставок, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Белграде.
«Тесное сотрудничество Сербии с Россией вызывает резкое неприятие в Евросоюзе, который вынуждает Белград отказываться от закупок российского газа в пользу подключения к так называемой европейской схеме. Подается это через тезис об обеспечении энергетической безопасности, при этом умалчивают о том, что свободного газа в Европе нет, она сама испытывает острый дефицит и экономит буквально на всем», — подчеркнули дипломаты РФ.
Посольство России в Белграде отметило существенное различие в ценах: европейский газ на экспорт стоит значительно дороже, чем российское топливо, поставляемое в Сербию. Фактически Евросоюз стремится к тому, чтобы переключить эту балканскую страну на подконтрольные Европе энергетические каналы, шантажировать этим свободолюбивых и независимых сербов, создать проблемы для их экономики, которая растет быстрее других в Европе.
«Значимый фактор такого роста — российский газ, поступающий в Сербию без перебоев и на отличных условиях. Российско-сербское сотрудничество в газовых делах — один из важных элементов всего комплекса нашего двустороннего взаимовыгодного сотрудничества», — резюмировали в диппредставительстве РФ.
Ранее стало известно, что Москва и Белград договорились о заключении нового газового контракта сроком на шесть месяцев.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Газу — тормоз: ЕС вынуждает Сербию отказаться от долгосрочного контракта с РФ