Алаудинов рассказал о потерях иностранных наемников ВСУ в Сумской области
Большая часть иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области погибают в боях. Об этом 26 февраля сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Они (командование украинской армии. — Ред.) иностранцев используют точно так же, как и свой личный состав. То есть единственное — что они у них быстро заканчиваются, эти иностранцы, за счет этого у них просто даже отводить некого из этой категории», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
Алаудинов отметил, что наемников «бросают на мясо», как и других солдат, и подчеркнул, что сейчас уже нет таких больших групп, которые приезжали ранее. Он добавил, что если в 2024 году на данном участке фронта фиксировалось значительное присутствие иностранцев, то в настоящее время радиоперехваты практически не подтверждают наличия зарубежной речи. По его оценке, те, кто не погиб в боях, получили тяжелые ранения или дезертировали, увидев масштаб потерь.
В силовых структурах РФ в этот же день сообщили, что российские штурмовики предлагали польским наемникам ВСУ, находящимся в многоэтажке в Димитрове, сдаться, говоря на английском языке. При этом отмечалось, что поляки не поняли обращения на английском.
