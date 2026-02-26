Стало известно о предложении сдаться польским наемникам ВСУ в Димитрове
Российские штурмовики предлагали польским наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в многоэтажке в Димитрове Донецкой Народной Республики (ДНР), сдаться, говоря на английском языке. Об этом 26 февраля сообщили в силовых структурах РФ.
«Польские наемники могли не погибнуть в многоэтажке в Димитрове, а сдаться в плен, как им предлагали, говоря с ними на английском языке», — рассказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что поляки не поняли обращения на английском.
Ветеран ВС РФ, действующий пилот-испытатель ударных беспилотных летательных аппаратов с позывным Святой 7 февраля сообщил, что группа иностранных наемников из США, Великобритании и Польши была уничтожена в зоне специальной военной операции. Уточнялось, что численность наемников составляла 9-10 человек.
В российских силовых структурах 26 февраля сообщили, что выявить местонахождение наемников ВСУ в многоэтажном доме в Димитрове позволила громкая нецензурная лексика на польском языке.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ