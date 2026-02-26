Стало известно о вычислении наемников ВСУ в Димитрове из-за брани на польском языке
Громкая нецензурная лексика на польском языке позволила выявить местонахождение наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажном доме в Димитрове. Об этом 26 февраля сообщили в российских силовых структурах.
«Они начали громко ругаться по-польски, там был мат. Это их и выдало, привлекло внимание бойцов», — рассказал ТАСС источник из силовых структур.
Ветеран ВС РФ, действующий пилот-испытатель ударных беспилотных летательных аппаратов с позывным Святой 7 февраля сообщил, что группа иностранных наемников из США, Великобритании и Польши была уничтожена в зоне специальной военной операции. Уточнялось, что численность наемников составляла 9-10 человек.
