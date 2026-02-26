Более 5 т гуманитарной помощи передали волонтеры жителям ДНР и бойцам СВО
Московские волонтеры передали более 5 т гуманитарной помощи жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) и подарки ко Дню защитника Отечества участникам специальной военной операции (СВО). Об этом 26 февраля сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина mos.ru.
«Столица продолжает поддерживать соотечественников в новых регионах. Особое значение в доставке гуманитарных грузов имеет личное участие добровольцев, многие из которых являются студентами московских вузов», — заявила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Уточняется, что волонтеры посетили социальные учреждения, приняли участие во встречах с молодежью ДНР и прочих мероприятиях. Местным жителям были переданы продукты питания, средства личной гигиены, детские товары и канцелярские принадлежности, подарочные наборы и теплая одежау.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице открыто 15 постоянных штабов «Москва помогает» и более 30 павильонов проекта на площадках «Зимы в Москве». Горожане приносят одежду, продукты с длительным сроком хранения, технику для военнослужащих и мирного населения в зоне проведения СВО, а также на приграничных территориях. Отмечается, что жители столицы отправляют участникам СВО и то, что делают своими руками, в том числе маскировочные сети, окопные свечи и тактические браслеты.
