Ученый рассказал о работе системы мониторинга мерзлоты в России

Угрюмов: пункты наблюдения за мерзлотой открыты в 12 регионах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
В России заработало 78 пунктов мониторинга вечной мерзлоты из 140 планируемых, рассказал заместитель директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Юрий Угрюмов.

Раствориться в снеге: как россияне справляются с последствиями циклона
На сервисах по поиску подработки стали чаще искать тех, кто поможет расчистить завалы

Полноценная система из 140 пунктов мониторинга еще находится на этапе формирования, пока создано 78 объектов. Юрий Угрюмов рассказал «Известиям», что эта пространственно-распределенная сеть действует на единых методических принципах, что позволяет обеспечить получение сравнимых данных.

«До сих пор подобной государственной системы мониторинга не было ни в одной стране мира. Каждый пункт мониторинга включает термометрическую скважину глубиной 25 м, обеспеченной термометрической косой, — специальным прибором, позволяющим измерять температуру на 32 заданных горизонтах, от поверхности до глубины 25 м».

Пункты наблюдения за мерзлотой запущены в 12 субъектах РФ: в Архангельской области, Красноярском крае, Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономном округе, на Дальнем Востоке и в Бурятии, в НАО, на Чукотке, в Мурманской области, Красноярском крае, Магаданской области и Забайкальском крае.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Снизить градус: как в России готовятся к таянию вечной мерзлоты

