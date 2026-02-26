Ученый рассказал о работе системы мониторинга мерзлоты в России
В России заработало 78 пунктов мониторинга вечной мерзлоты из 140 планируемых, рассказал заместитель директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Юрий Угрюмов.
Полноценная система из 140 пунктов мониторинга еще находится на этапе формирования, пока создано 78 объектов. Юрий Угрюмов рассказал «Известиям», что эта пространственно-распределенная сеть действует на единых методических принципах, что позволяет обеспечить получение сравнимых данных.
«До сих пор подобной государственной системы мониторинга не было ни в одной стране мира. Каждый пункт мониторинга включает термометрическую скважину глубиной 25 м, обеспеченной термометрической косой, — специальным прибором, позволяющим измерять температуру на 32 заданных горизонтах, от поверхности до глубины 25 м».
Пункты наблюдения за мерзлотой запущены в 12 субъектах РФ: в Архангельской области, Красноярском крае, Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономном округе, на Дальнем Востоке и в Бурятии, в НАО, на Чукотке, в Мурманской области, Красноярском крае, Магаданской области и Забайкальском крае.
