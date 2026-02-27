Народные приметы на 27 февраля: что можно и нельзя делать

На Руси приметам издревле придавали особое значение. По ним судили о погоде, о том, когда сеять и собирать урожай, что ожидать в будущем. Поэтому каждый день народного календаря был насыщен обрядами и суевериями. «Известия» рассказывают о популярных приметах пятницы, 27 февраля, и о том, какие церковные праздники отмечают в этот день.

Народные приметы на 27 февраля

По народному календарю 27 февраля отмечается день Кирилла Весноуказчика. Считалось, что в эту пору природа подает первые признаки приближающейся весны. Само название «Весноуказчик» подчеркивало значение этого дня как своеобразного ориентира. «Каков Кирилл — такова и весна», — говорили в народе.

В праздник старались завершить основные зимние дела: проверяли запасы зерна и кормов, осматривали инвентарь, готовили инструменты к весенним работам. Мужчины выходили на поля и утрамбовывали снег. В старину верили, что плотный снежный покров сохранит влагу и обеспечит богатый урожай. Женщины перебирали семена, планируя будущие посадки.

Чтобы укрепить здоровье после долгой зимы, в домах готовили сбитень — горячий напиток с добавлением меда, трав и пряностей. Им угощали родных, соседей и гостей, веря, что напиток избавит от хвори до самого лета. Большое значение придавали снам, приснившимся в ночь на Кирилла Весноуказчика. По поверьям, они могли подсказать будущие события.

По погоде 27 февраля судили об урожае и сроках полевых работ. Если день выдавался солнечным и тихим, ждали скорого потепления, что нашло отражение в пословице: «На Кирилла солнце — к скорому теплу». Морозный день предвещал жаркое и солнечное лето. А если на полях было еще много снега, это сулило богатый урожай хлеба.

Другие приметы дня:

снег искрится на солнце — к ясным дням в начале марта;

сильный ветер — март выдастся холодным;

длинные сосульки на крышах — к продолжительным морозам;

птицы держатся ближе к жилью — к похолоданию;

иней на деревьях — к урожайному лету.

Что нельзя делать 27 февраля

На Кирилла Весноуказчика существовали и определенные запреты. Наши предки опасались, что неосторожные действия могли сказаться на благополучии семьи. Например, в праздник не рекомендовалось начинать новые крупные дела, чтобы не столкнуться с затяжными трудностями. Также старались не лениться, иначе можно было весь год провести в нужде и заботах.

Что еще нельзя делать 27 февраля:

ссориться с близкими — к длительной размолвке;

занимать деньги — к финансовым трудностям;

выносить мусор после заката — к утрате достатка;

отправляться в дальнюю дорогу — к сложностям в пути.

Какой церковный праздник 27 февраля

Православная церковь 27 февраля (14 февраля по старому стилю) чтит память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Святой Кирилл, в миру Константин, вместе с братом Мефодием вошел в историю как просветитель славян. Он создал первую славянскую азбуку — глаголицу, что стало фундаментом для дальнейшего развития кириллицы.

Миссия братьев стала важнейшим этапом в развитии не только славянской письменности, но и богослужебной традиции. Именно благодаря их трудам богослужение стало доступно на понятном славянам языке. Церковь именует Кирилла равноапостольным, подчеркивая значение его служения для распространения христианства.

В этот же день церковь вспоминает преподобного Авксентия Вифинского. Он жил в V веке и был воином при дворе императора Феодосия II. Позднее Авксентий оставил службу и удалился в горы Вифинии, где вел строгую подвижническую жизнь. Святой прославился молитвенным подвигом, духовной мудростью, а также даром исцеления и помощью страждущим.

Несмотря на отшельнический образ жизни, Авксентий активно участвовал в церковной жизни. В частности, выступал против ереси Евтихия на Халкидонском соборе. Скончался в глубокой старости около 470 года.

Молитвы 27 февраля

Считается, что оба святых помогают в трудах, связанных с обучением и служением людям. Верующие молятся им о помощи в учебе, просвещении и понимании Слова Божия. К равноапостольному Кириллу также обращаются с просьбами о даровании мудрости и укреплении веры, а к преподобному Авксентию — о духовной стойкости и исцелении от болезней.

Молитва Кириллу Словенскому

«О преславнии просветителие словенских язык, святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, ваших письмен и учений светом просветившеся и в вере Христовой наставльшеся, яко чада ко отцем, усердно ныне прибегаем и сокрушением сердечным молимся: <...> сице и ныне грешных и недостойных не отвратите тщи, но, яко имуще велие ко Господу дерзновение, прилежно Того молите, да обратит нас в путь спасения, да умирит раздоры единоверных, да приведет к единомыслию отпавших и всех нас духом любве да соединит. <...>. Не оставите убо нас, унылых и недостойных, чад ваших, <...> подаждьте убо нам молитвами вашими ревность Православия, яко да отеческая преда­ния добре сохраним, каноны церковные верно соблюдем, всяких лжеучений странных отбежим и, тако в житии богоугодном преспевающе, жизни райския на Небеси сподобимся, идеже купно с вами прославим в Троице Единаго Бога во веки веков. Аминь».

Молитва Авксентию Вифинскому

Тропарь, глас 1

«Пустынный житель, и в телеси Ангел, и чудотворец явился еси, Богоносе отче наш Авксентие, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления».

Кондак, глас 2

«Насладився, Богомудре, воздержания и желания плоти твоея обуздав, явился еси, верою сияя, якоже сад посреди рая, процвел еси, Авксентие отче священне».

