Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Ученые сообщили о способном вылечить депрессию за пять дней новом методе

Science Daily: новый метод может помочь вылечить депрессию за пять дней
Фото: Global Look Press/IMAGO
Новый формат транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) может сократить курс лечения депрессии с шести-восьми недель до пяти дней. Об этом 25 февраля сообщил журнал Science Daily.

ТМС — это неинвазивная процедура, при которой магнитные импульсы воздействуют на участки мозга, связанные с настроением. Метод применяется при резистентной депрессии и, согласно крупным исследованиям, снижает выраженность симптомов у 60–70% пациентов. При этом у 25–35% людей достигается ремиссия.

Ученые протестировали ускоренный протокол «5×5»: пять сеансов в день в течение пяти дней подряд. В исследовании приняли участие 175 пациентов с резистентной депрессией, 135 из которых проходили стандартный курс (один сеанс в день, пять дней в неделю, шесть недель), а 40 — ускоренный. В обеих группах отмечено значительное снижение симптомов, при этом статистически значимых различий в общих результатах не выявлено.

«Для пациентов с резистентной к лечению депрессией посещение клиники каждый будний день в течение как минимум шести недель может стать настоящим препятствием. Это исследование предполагает, что мы можем предложить этим же пациентам путь к значительному облегчению симптомов менее чем за неделю, сократив 25 сеансов ТМС всего на пять дней», — заявил ведущий автор исследования, аспирант Института нейронаук и поведения человека им. Семела при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Майкл Апостол.

Мода на таблетки: россияне стали чаще покупать антидепрессанты
Врачи рассказали, как отличить душевное расстройство от нервного истощения

Особое внимание ученые уделили пациентам ускоренной группы, у которых сразу после завершения курса не наблюдалось выраженного улучшения. При повторной оценке через две-четыре недели у них зафиксировали значительное снижение показателей депрессии — в среднем на 36%. Это свидетельствует о том, что эффект может проявляться с задержкой.

Авторы подчеркивают, что ускоренный метод показал обнадеживающие результаты, однако стандартный шестинедельный курс продемонстрировал более устойчивые показатели по ряду долгосрочных параметров. Кроме того, исследование не было рандомизированным, поэтому для подтверждения выводов необходимы более масштабные контролируемые испытания.

Журнал Science Daily 12 февраля сообщил о снижении риска депрессии при замене просмотра телевизора на спорт. Наиболее заметные улучшения наблюдались у людей среднего возраста. В рамках исследования выяснилось, что у них замена одного часа ежедневного времени за телевизором на другие активности снижала риск депрессии на 18,78%

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

