Ученые сообщили о способном вылечить депрессию за пять дней новом методе

Новый формат транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) может сократить курс лечения депрессии с шести-восьми недель до пяти дней. Об этом 25 февраля сообщил журнал Science Daily.

ТМС — это неинвазивная процедура, при которой магнитные импульсы воздействуют на участки мозга, связанные с настроением. Метод применяется при резистентной депрессии и, согласно крупным исследованиям, снижает выраженность симптомов у 60–70% пациентов. При этом у 25–35% людей достигается ремиссия.

Ученые протестировали ускоренный протокол «5×5»: пять сеансов в день в течение пяти дней подряд. В исследовании приняли участие 175 пациентов с резистентной депрессией, 135 из которых проходили стандартный курс (один сеанс в день, пять дней в неделю, шесть недель), а 40 — ускоренный. В обеих группах отмечено значительное снижение симптомов, при этом статистически значимых различий в общих результатах не выявлено.

«Для пациентов с резистентной к лечению депрессией посещение клиники каждый будний день в течение как минимум шести недель может стать настоящим препятствием. Это исследование предполагает, что мы можем предложить этим же пациентам путь к значительному облегчению симптомов менее чем за неделю, сократив 25 сеансов ТМС всего на пять дней», — заявил ведущий автор исследования, аспирант Института нейронаук и поведения человека им. Семела при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Майкл Апостол.

Особое внимание ученые уделили пациентам ускоренной группы, у которых сразу после завершения курса не наблюдалось выраженного улучшения. При повторной оценке через две-четыре недели у них зафиксировали значительное снижение показателей депрессии — в среднем на 36%. Это свидетельствует о том, что эффект может проявляться с задержкой.

Авторы подчеркивают, что ускоренный метод показал обнадеживающие результаты, однако стандартный шестинедельный курс продемонстрировал более устойчивые показатели по ряду долгосрочных параметров. Кроме того, исследование не было рандомизированным, поэтому для подтверждения выводов необходимы более масштабные контролируемые испытания.

