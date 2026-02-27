Реклама
Исследования показали пользу настольных игр для мозга и качества жизни

Science Focus: настольные игры развивают мозг и могут снизить риск деменции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Настольные игры могут способствовать поддержанию здоровья мозга и снижению риска деменции. Об этом 22 февраля сообщил журнал BBC Science Focus.

Согласно публикации, в ходе игры задействуются различные когнитивные навыки: решение задач, критическое мышление, принятие решений, память и концентрация. Кроме того, они способствуют живому общению и социальной активности.

Одно из французских исследований показало, что у людей старше 65 лет, регулярно играющих в настольные игры, риск развития деменции был на 15% ниже. Ученые из Испании в свою очередь установили, что у жителей домов престарелых, участвовавших в игровых сессиях дважды в неделю, улучшились когнитивные показатели и общее качество жизни. Польза отмечается и у детей: доказано, что настольные игры улучшают математические навыки у дошкольников.

Особое внимание исследователи уделяют шахматам. Обзор нейровизуализационных исследований 2025 года показал, что у опытных шахматистов наблюдается более высокая активность и связность в зонах мозга, отвечающих за зрительную обработку информации, пространственное восприятие и принятие решений.

Положительный эффект выявлен и у ролевых настольных игр, таких как «Подземелье и драконы» (Dungeons & Dragons). Согласно исследованию Университетского колледжа Корка в Ирландии, элементы творческого самовыражения, социальная поддержка и возможность «погружения» в игровой мир способствуют улучшению психического благополучия участников. Эксперты утверждают, что настольные игры могут быть полезны в любом возрасте, а их разнообразие позволяет подобрать формат для разных интересов и целей.

Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко в беседе с «Известиями» 31 января объяснила причину возвращения настольных игр в моду. Она подчеркнула, что они способны развивать когнитивные и социальные навыки. По ее словам, наблюдаемый рост популярности настольных игр — это закономерный ответ на растущую цифровую перегрузку и потребность в живом общении.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

