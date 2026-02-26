Исследователи выявили связь кишечных бактерий с работой сердца через мозг

Исследователи из лаборатории руководителя группы по изучению сердечно-сосудисто-гематопоэтического взаимодействия в Центре Макса Дельбрюка доктора Суфансы Савамипхака выявили прямую связь между кишечными бактериями, мозгом и сердцем. Об этом 24 февраля сообщил журнал Medical Xpress.

Гипертония и сердечная недостаточность затрагивают миллионы людей по всему миру. При этом у многих пациентов врачи не могут полностью объяснить, почему сердечная мышца становится жесткой и теряет способность нормально расслабляться. Это состояние известно как диастолическая дисфункция.

В изучении на рыбках данио ученые установили, что некоторые бактерии кишечника вырабатывают небольшую молекулу индол-3-уксусную кислоту (IAA) из аминокислоты триптофана, поступающей с пищей. IAA воздействует на нейроны мозга, которые в свою очередь регулируют работу сердца.

«Мы были удивлены, что один-единственный бактериальный метаболит может одновременно влиять на центральную нервную систему, сердце и основные гормональные системы. Это показывает, что мозг может выступать в качестве центрального узла в коммуникации между кишечником и сердцем», — заявила ведущий автор статьи Бхакти Закараускас-Сет.

Ученые сосредоточились на группе нейронов гипоталамуса, известных как гипокретиновые (Hcrt), которые участвуют в регуляции сна, питания и сердечной деятельности. При снижении уровня IAA эти нейроны становились чрезмерно активными. Это усиливало симпатические сигналы к сердцу, делая сердечную мышцу более жесткой и нарушая ее способность к расслаблению.

При добавлении IAA активность нейронов нормализовалась, улучшались функция сердца и артериальное давление, а также приходили в норму гормоны, связанные с регуляцией давления, включая ренин и ангиотензиноген. Анализ данных пациентов показал, что у людей с гипертонией уровень IAA был снижен. При этом у женщин с гипертонией концентрация IAA в сыворотке была значительно ниже, чем у мужчин.

Авторы утверждают, что диастолическая дисфункция широко распространена: до половины людей старше 70 лет имеют ту или иную степень нарушения. Она лежит в основе сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса, на которую приходится более 50% случаев сердечной недостаточности.

«Уровень ИУК может служить биомаркером для выявления пациентов с высоким риском гипертонии или сердечной недостаточности. В терапевтическом плане повышение выработки ИУК, например с помощью диеты, пробиотиков или добавок, может стать новой стратегией профилактики или лечения сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула Закараускас-Сет.

По словам специалиста, полученные данные подчеркивают, что организм не функционирует изолированно: состояние кишечника, баланс микробиоты и питание напрямую влияют на работу сердца. Ученые отмечают, что результаты требуют подтверждения в других моделях и клинических исследованиях.

Семейный врач, терапевт, гастроэнтеролог клиники GMS Римма Мурадян в беседе с «Известиями» 20 февраля рассказала о главных угрозах для сердца в мороз. По ее словам, низкие температуры создают дополнительную нагрузку на сосуды и сердце. Специалист подчеркнула, что особую опасность представляют резкие перепады температур при переходах из теплого помещения на холодную улицу.

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