Реклама
Прямой эфир
Мир
Киргизия впервые в истории избрана в состав Совета Безопасности ООН
Пресс-релизы
«Триколор» и «Билайн» подписали на полях ПМЭФ договор о сотрудничестве
Мир
Рубио подтвердил готовность США к участию в мирном процессе по Украине
Мир
Путин указал на рост товарооборота с Танзанией на четверть
Мир
В МИД РФ указали на стремление всех стран ЕАЭС сотрудничать с Россией
Общество
Правительство РФ выделит почти 3 млрд рублей на строительство школ на Кавказе
Мир
Рябков предупредил о ядерном ответе при угрозе целостности РФ
Мир
Келин отверг беспочвенные обвинения в адрес РФ из-за инцидента с дроном в Румынии
Мир
В США указали на необходимость срочно вернуться к переговорам с РФ по Украине
Мир
Песков призвал к неотвратимому наказанию Киева за удар по автобусу в ДНР
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Экономика
Россияне начали использовать цифровой рубль для оплаты штрафов и платежей
Мир
СМИ сообщили об обнаружении в Мексике ведущего в США подземного тоннеля
Мир
В МИД РФ заявили о всеобъемлющей «украинизации» информационной повестки Западом
Мир
Представитель США рассказал о разрешении от Трампа посетить ПМЭФ
Мир
Мурашко назвал одну из ключевых стратегий развития медицины в России
Мир
В Госдуме оценили реакцию Красного Креста на теракт в Старобельске

Исследователи выявили связь кишечных бактерий с работой сердца через мозг

Medical Xpress: микробы кишечника могут влиять на давление и сердечную функцию
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Исследователи из лаборатории руководителя группы по изучению сердечно-сосудисто-гематопоэтического взаимодействия в Центре Макса Дельбрюка доктора Суфансы Савамипхака выявили прямую связь между кишечными бактериями, мозгом и сердцем. Об этом 24 февраля сообщил журнал Medical Xpress.

Гипертония и сердечная недостаточность затрагивают миллионы людей по всему миру. При этом у многих пациентов врачи не могут полностью объяснить, почему сердечная мышца становится жесткой и теряет способность нормально расслабляться. Это состояние известно как диастолическая дисфункция.

В изучении на рыбках данио ученые установили, что некоторые бактерии кишечника вырабатывают небольшую молекулу индол-3-уксусную кислоту (IAA) из аминокислоты триптофана, поступающей с пищей. IAA воздействует на нейроны мозга, которые в свою очередь регулируют работу сердца.

«Мы были удивлены, что один-единственный бактериальный метаболит может одновременно влиять на центральную нервную систему, сердце и основные гормональные системы. Это показывает, что мозг может выступать в качестве центрального узла в коммуникации между кишечником и сердцем», — заявила ведущий автор статьи Бхакти Закараускас-Сет.

Ученые сосредоточились на группе нейронов гипоталамуса, известных как гипокретиновые (Hcrt), которые участвуют в регуляции сна, питания и сердечной деятельности. При снижении уровня IAA эти нейроны становились чрезмерно активными. Это усиливало симпатические сигналы к сердцу, делая сердечную мышцу более жесткой и нарушая ее способность к расслаблению.

Базовая реконструкция: в России создали программу для уникальных сердечных операций
Как новое ПО поможет восстанавливать митральный клапан собственными тканями пациента

При добавлении IAA активность нейронов нормализовалась, улучшались функция сердца и артериальное давление, а также приходили в норму гормоны, связанные с регуляцией давления, включая ренин и ангиотензиноген. Анализ данных пациентов показал, что у людей с гипертонией уровень IAA был снижен. При этом у женщин с гипертонией концентрация IAA в сыворотке была значительно ниже, чем у мужчин.

Авторы утверждают, что диастолическая дисфункция широко распространена: до половины людей старше 70 лет имеют ту или иную степень нарушения. Она лежит в основе сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса, на которую приходится более 50% случаев сердечной недостаточности.

«Уровень ИУК может служить биомаркером для выявления пациентов с высоким риском гипертонии или сердечной недостаточности. В терапевтическом плане повышение выработки ИУК, например с помощью диеты, пробиотиков или добавок, может стать новой стратегией профилактики или лечения сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула Закараускас-Сет.

По словам специалиста, полученные данные подчеркивают, что организм не функционирует изолированно: состояние кишечника, баланс микробиоты и питание напрямую влияют на работу сердца. Ученые отмечают, что результаты требуют подтверждения в других моделях и клинических исследованиях.

Семейный врач, терапевт, гастроэнтеролог клиники GMS Римма Мурадян в беседе с «Известиями» 20 февраля рассказала о главных угрозах для сердца в мороз. По ее словам, низкие температуры создают дополнительную нагрузку на сосуды и сердце. Специалист подчеркнула, что особую опасность представляют резкие перепады температур при переходах из теплого помещения на холодную улицу.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026