Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Постпред РФ при ОБСЕ Буякевич заявил о пересмотре США своего участия в организации

Постпред РФ Буякевич: выход США из ОБСЕ приведет к концу организации
0
EN
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

США пересматривают свое участие в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 22 декабря заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

«Другой вопрос — это готовность западных стран сохранять такую платформу для диалога. <...> Сейчас у них (у Вашингтона. — Ред.) идет процесс пересмотра политики в Госдепартаменте, в рамках которого оценивается участие США в ОБСЕ. Уже выдвинуты требования о существенном сокращении бюджета организации — примерно на 10% по отношению к уровню 2021 года, причем без учета инфляции», — объяснил Буякевич в беседе с «РИА Новости».

По словам постпреда, Россия использует свое участие в ОБСЕ как инструмент диалога со странами, с которыми в данный момент есть разного рода конфликты интересов.

Заход вперед: Швейцария может обсудить с РФ новую миссию ОБСЕ на Украине
При этом в Москве уже не раз заявляли о кризисе этой организации

Министр иностранных дел Сергей Лавров 3 декабря сообщил о том, что на грядущем ежегодном заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ российская делегация намерена уделить особое внимание генезису текущего положения дел на венской площадке, и добавил, что ситуация является плачевной.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025