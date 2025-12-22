Постпред РФ при ОБСЕ Буякевич заявил о пересмотре США своего участия в организации

США пересматривают свое участие в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 22 декабря заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

«Другой вопрос — это готовность западных стран сохранять такую платформу для диалога. <...> Сейчас у них (у Вашингтона. — Ред.) идет процесс пересмотра политики в Госдепартаменте, в рамках которого оценивается участие США в ОБСЕ. Уже выдвинуты требования о существенном сокращении бюджета организации — примерно на 10% по отношению к уровню 2021 года, причем без учета инфляции», — объяснил Буякевич в беседе с «РИА Новости».

По словам постпреда, Россия использует свое участие в ОБСЕ как инструмент диалога со странами, с которыми в данный момент есть разного рода конфликты интересов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 3 декабря сообщил о том, что на грядущем ежегодном заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ российская делегация намерена уделить особое внимание генезису текущего положения дел на венской площадке, и добавил, что ситуация является плачевной.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ