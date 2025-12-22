Трамп совместно с Хегсетом сделает заявление в ночь на 23 декабря по мск
Президент США Дональд Трамп совместно с шефом Пентагона Питом Хегсетом и министром военно-морских сил (ВМС) Джоном Феланом выступит в 00:30 по мск во вторник, 23 декабря, с заявлением, тема которого не раскрыта. Об этом стало известно 22 декабря из официального расписания, опубликованного на сайте Госдепартамента.
«В 16:30 (23 декабря, 00:30 по мск) <...> выступление президента Трампа вместе с министром войны и министром военно-морского флота в Палм-Бич, Флорида», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на мероприятии будет присутствовать госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 16 декабря сообщила, что Трамп выступал 17 декабря в 21:00 (18 декабря, 05:00 по мск) с обращением к нации. Уточнялось, что американский лидер отметил сильные стороны армии своей страны и назвал ее «самой мощной».
