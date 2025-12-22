Правительство России предложило расширить бесплатную юрпомощь переселенцам в РФ
Правительство РФ предложило расширить параметры законопроекта о бесплатной юридической помощи для вынужденных переселенцев и беженцев, дополнив перечень случаев, в которых такая поддержка может предоставляться. Об этом свидетельствуют поправки ко второму чтению документа в Государственной думе (ГД), с которыми 22 декабря ознакомилось ТАСС.
Законопроект был инициирован группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым, Анной Кузнецовой и Викторией Абрамченко и принят в первом чтении в октябре. Документ закрепляет право вынужденных переселенцев на бесплатную юридическую помощь в виде консультаций и составления документов для получения социальной поддержки, предоставления убежища, оформления гражданства и решения других правовых вопросов.
В правительстве поддержали инициативу и предложили ко второму чтению расширить объем предоставляемых гарантий. В частности, бесплатную юридическую помощь предлагается распространить на вопросы восстановления утраченных документов, а также установления фактов, имеющих юридическое значение.
Президент России Владимир Путин 10 октября заявил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть законопослушные граждане. Российский лидер отметил, что проблем в сфере миграции много, и граждане РФ сами указывают на это. Кроме того, он подчеркнул, что мигранты должны соблюдать закон и правила России.
