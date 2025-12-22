В ГД предложили передать права на эвакуацию авто с мест для инвалидов Москве

Полномочия ГИБДД по составлению протоколов и эвакуации транспортных средств, незаконно занимающих парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковья, необходимо передать региональным властям. Об этом 22 декабря сообщил глава комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Сегодня вношу на рассмотрение нижней палаты поправки в КоАП, призванные значительно облегчить жизнь автолюбителей-инвалидов и тех, кто их перевозит», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно также опубликованной пояснительной записке к законопроекту, предлагается расширить перечень административных правонарушений, по которым органы исполнительной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Московской области смогут самостоятельно составлять протоколы и принимать решения об эвакуации транспорта с мест для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Речь идет о правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 12.19 («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов») КоАП РФ.

В настоящее время такие полномочия у региональных властей есть только при наличии специальных соглашений с федеральными органами власти, говорится в записке. Законопроект предлагает закрепить эти функции на постоянной основе.

По словам Нилова, передача полномочий позволит оперативнее реагировать на нарушения прав людей с ОВЗ, снизит нагрузку на сотрудников Госавтоинспекции и станет дополнительным стимулом для водителей соблюдать правила парковки и своевременно освобождать места для инвалидов.

Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 10 декабря сообщила, что у центра «Госуслуг» в районе Хорошево-Мневники, начали работать дорожные камеры, фиксирующие остановку автомобилей в местах, где они мешают другим участникам движения. Отмечалось, что искусственный интеллект анализирует данные с камер, выявляя машины с признаками нарушения, затем материалы проходят ручную проверку сотрудником ЦОДД, после этого информация передается в ГИБДД, где проводятся дополнительные проверки и выносится постановление.

