Украинские СМИ сообщили об огромных очередях на границе Польши и Украины
В очередях на границе Польши и Украины скопились сотни автомобилей и автобусов, время ожидания для проезда через контрольно-пропускные пункты (КПП) достигает 20 часов. Об этом 21 декабря сообщило украинское издание Insider.
«Очереди на пересечение достигают 20 часов. Сотни автомобилей и автобусов вынуждены ждать пропуска», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что наиболее сложная ситуация на данный момент наблюдается на КПП «Краковец» и «Шегини».
Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) 11 сентября сообщило, что Польша ограничила движение вдоль границы с Белоруссией и Украиной. Полеты в приграничной зоне также были запрещены, исключая пилотируемые самолеты, работающие в соответствии с планом полета с соответствующими транспондерами.
