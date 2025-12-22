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В России создали робота для точной проверки оптических поверхностей

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Фото: пресс-служба МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Исследователи Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана создали робототехнический комплекс для высокоточной проверки качества оптических изделий. Он может обнаруживать дефекты размером в доли нанометров.

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Разработка включает в себя платформу с двумя манипуляторами. Один из них направляет лазерный луч. Второй — регистрирует излучение, отраженное от поверхности.

«Измерения проводятся бесконтактно. Объект подсвечивают, а по отраженному излучению считывают информацию о нем. Эти данные обрабатывают авторскими алгоритмами. Полученные сведения дают возможность судить о свойствах и профиле материала», — рассказал «Известиям» доцент кафедры лазерных и оптико-электронных систем Дмитрий Денисов.

Он объяснил, что комплекс подходит для работы с деталями от 30 мм до 2 м. Точность его измерений в 2–2,5 раза превосходит аналоги в мире. При этом аппарат хорошо функционирует при сильных вибрациях, что недоступно другим приборам, и может переключаться между разными частотами электромагнитного излучения в видимом диапазоне. Это позволяет повысить точность измерений.

Чтобы представить чувствительность прибора, сообщил Дмитрий Денисов, можно сравнить его работу с выявлением всплеска одной сантиметровой волны на поверхности Тихого океана. Измерения такой точности востребованы, к примеру, при создании линз для космических телескопов, лазерных гироскопов или зеркальных поверхностей для орбитальных электростанций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Попали в точность: робот-измеритель поможет создать оптику электростанций на орбите

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