Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 декабря выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за разблокировку транзита грузов в Армению через Азербайджан.

«Выражаю признательность президенту Азербайджанской республики за решение о разблокировке транзитных грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли», — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Пашинян также отметил, что данное решение является одним из первых и важнейших шагов на пути к установлению мира и стабильности в регионе.

Алиев и Пашинян 8 августа подписали в Вашингтоне декларацию о мирном урегулировании конфликта. Они договорились о прекращении противостояния и возобновлении дипломатических отношений.

Позже, 21 октября, Алиев заявил, что в стране сняли все ограничения на транзит грузов в Армению. Тогда он подчеркнул, что это является важным шагом для установления мира между двумя республиками «уже не только на бумаге, но и на практике».

Пашинян 18 декабря дал поручение компании «Южно-Кавказская железная дорога» незамедлительно восстановить пограничные железнодорожные участки на маршрутах в Турцию и Азербайджан. По его словам, решение касается участка от Ерасха до границы с Азербайджаном (Нахичевань), а также от Ахурика до границы с Турцией.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ