Операторы БпС уничтожили живую силу формирований ВСУ в Димитрове
Расчеты войск беспилотных систем (БпС) в составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко группировки войск «Центр» уничтожили живую силу формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Димитров в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 декабря сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что разрозненные группы украинских боевиков в ночное время суток совершают попытки сменить места дислокации, но не остаются незамеченными. Их тепловые сигнатуры различают камеры ночного видения. Точность боевой работы состава мотострелковой бригады создает условия для полной ликвидации окруженных боевиков.
По информации ведомства, в ходе зачистки операторы ударных FPV-дронов ликвидируют личный состав ВСУ в многоэтажках, частной застройке и подвалах зданий.
Минобороны РФ 20 декабря сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и повредили один пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении специальной военной операции (СВО).
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ