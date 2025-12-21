Реклама
Операторы БпС уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ над Гуляйполем

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Операторы войск беспилотных систем (БпС) группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Гуляйполем в Запорожской области. Об этом 21 декабря сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, в районе Гуляйполя операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) войск БпС снизили эффективность беспилотного фронта противника. В результате действий операторов за последние сутки в воздушном пространстве населенного пункта было ликвидировано более 10 тяжелых дронов украинских боевиков.

В ведомстве отметили, что в ходе воздушного сопротивления бойцами Восточной группировки уничтожается большая часть дронов типа «Баба-яга», направляющихся к позициям российских штурмовых подразделений.

Ветер Северска: российские войска окружают очередную группировку ВСУ
В котел может попасть более 3,5 тыс. военнослужащих и значительное количество техники

Минобороны РФ 20 декабря сообщило, что операторы беспилотников 56-й гвардейского десантного-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения военно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Север» сорвали ротацию боевиков ВСУ на передовых позициях в Сумской области.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

