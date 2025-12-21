 
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров
Мир
СМИ сообщили о закрытых консультациях РФ и Южной Кореи впервые за долгое время
Мир
Путин заявил о желании Индии активизировать процесс подготовки соглашения с ЕАЭС
Мир
В МИД Белоруссии заявили о контролируемой обстановке на границе с Литвой
Мир
WP назвала Рубио движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы

Новый год без долгов: как спланировать бюджет и избежать лишних трат на праздниках

Эксперт рассказал, как сэкономить на праздниках и остаться в рамках бюджета
С наступлением зимних праздников многие сталкиваются с повышением расходов, особенно в преддверии Нового года. Расходы на подарки, новогодний стол и украшение дома могут стать причиной долгов в январе, если не планировать бюджет заранее. Чтобы избежать финансовых проблем, важно распределить деньги на праздники с умом. Какие меры стоит предпринять, чтобы не уйти в минус, — рассказывают «Известия».

Подсчет бюджета и откладывание на январь

Первым шагом к успешному финансовому планированию является определение общей суммы, которую можно потратить на Новый год. Это включает расходы на подарки, новогодний стол и украшение дома.

кошелек
По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, важно заранее выделить не только сумму для праздников, но и оставить средства на январь.

— Необходимо отложить 20–30% от зарплаты, чтобы покрыть обязательные расходы на продукты и коммунальные услуги в январе, — подчеркивает эксперт.

Этот шаг обеспечит финансовую подушку безопасности и позволит спокойно пережить месяц до следующей зарплаты.

Как сэкономить на новогоднем столе

Новогодний стол — одна из самых крупных статей расходов на праздники. В декабре 2025 года агентство ORO провело опрос среди 1000 респондентов из крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты показали, что расходы увеличились сильнее всего у одиночных домохозяйств — с 9106 до 13 669 рублей, и в семьях без детей — с 12 627 до 18 118 рублей. Молодежь в среднем тратит на Новый год больше старшего поколения — около 24 тыс. рублей. Наибольшие расходы были зафиксированы в Центральном округе.

свечи
Чтобы не потратить слишком много, можно воспользоваться несколькими методами экономии. Петр Щербаченко рекомендует организовать совместное приготовление еды с гостями.

— Если собираются родственники или близкие, можно договориться, чтобы каждый принес одно блюдо. Это снизит общие расходы, создаст атмосферу совместного участия и позволит каждому продемонстрировать свои кулинарные способности, — говорит эксперт.

Как сэкономить на подарках

Подарки — еще одна статья расходов на Новый год, которая может значительно повлиять на общий бюджет. Чтобы избежать перерасхода, рекомендуется использовать метод «Тайный Санта», который поможет значительно сократить расходы на подарки.

— Участники определяют сумму, которую могут потратить на подарок, затем проводится жеребьевка. Это позволяет сократить расходы, ведь каждый покупает подарок только для одного человека, — объяснил Петр Щербаченко.

упаковка
Также можно использовать одинаковые упаковки для подарков, что поможет сэкономить средства.

Как избежать импульсивных покупок

Чтобы избежать импульсивных трат, эксперт советует составить список покупок с лимитами на каждый товар.

— Если вам сильно понравился товар, отложите его покупку на –2 дня. Если через это время вы все еще хотите его купить, значит, он действительно вам необходим, — посоветовал Петр Щербаченко.

карты
Кроме того, не следует использовать кредит для новогодних покупок, так как это может привести к непредвиденным расходам в будущем.

— Покупка в кредит для новогодних праздников — не лучший вариант, так как радость от подарков будет омрачена необходимостью оплачивать кредит и проценты, — подчеркивает собеседник «Известий».

Сравнение цен и использование скидок

Еще одним способом сэкономить является покупка товаров со скидками. Эксперт рекомендует внимательно следить за акциями в магазинах и сравнивать цены на товары.

— Лучше купить товар со скидкой 20–30%, чем получить кешбэк в 10%. Сравните цены в онлайн- и офлайн-магазинах, чтобы найти наиболее выгодные предложения, — заключает он.

Распределение бюджета на Новый год

После того как определен общий бюджет, важно правильно распределить его между различными категориями расходов. Петр Щербаченко предлагает следующее распределение:

— подарки: до 40% от всех расходов;

стол
— продукты для новогоднего стола: до 30%;

— декор: 15%;

— непредвиденные расходы: 15%.

декор
Эти пропорции можно скорректировать в зависимости от приоритетов, но важно соблюдать баланс, чтобы не перерасходовать средства в одной категории.

