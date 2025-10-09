Мирзиёев сообщил о скором старте строительства первой АЭС в Узбекистане

В ближайшие дни в Джизакской области Узбекистана начнется реализация строительства проекта первой реакторной установки будущей атомной электростанции (АЭС) в Джизакской области. Об этом 9 октября сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе второго саммита «Центральная Азия — Россия» в Душанбе.

«В эти дни состоится историческое событие — будет дан старт реализации совместных проектов строительства первой реакторной установки будущей атомной электростанции и многофункционального Центра ядерной медицины в Узбекистане», — приводится его речь на сайте главы государства.

Мирзиёев отметил, что энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии с Россией станет и в будущем фактором стабильности и устойчивости региона. Он напомнил, что сейчас Душанбе и Москва вместе реализуют стратегические проекты, включая развитие газопроводов и энергетической инфраструктуры.

Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев 9 августа сообщал, что Узбекистан планирует построить большую АЭС совместно с российской корпорацией «Росатом» в короткий срок.

23 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Узбекистана было подписано в прошлом году, однако теперь реализация плана переходит на этап практики. Он также подчеркнул, что Россия готова удвоить газовые поставки в Узбекистан за счет реализации новых инфраструктурных проектов.

