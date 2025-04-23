Лавров сообщил о планах РФ удвоить поставки газа в Узбекистан

Россия готова удвоить газовые поставки в Узбекистан за счет реализации новых инфраструктурных проектов. Об этом 23 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в среднеазиатское государство.

«Наращивается и сотрудничество в газовой сфере. Здесь реализуется целый ряд инфраструктурных проектов, которые позволят удвоить поставки газа из Российской Федерации в Узбекистан», — отметил он.

По словам Лаврова, в настоящее время важной сферой двустороннего сотрудничества остается энергетика. В частности, министр отметил флагманский совместный проект по возведению первой атомной электростанции (АЭС) на территории Узбекистана. Глава МИДа напомнил, что соглашение о строительстве было подписано в прошлом году, однако теперь реализация плана переходит на этап практики.

Ранее, 11 марта, вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что товарооборот РФ и Узбекистана в сфере продовольствия и сельскохозяйственной продукции вырос на 20%. Он обратил внимание, что РФ считает рынок Узбекистана весьма перспективным для своих экспортеров.