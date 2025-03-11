Патрушев рассказал о росте товарооборота продовольствия между РФ и Узбекистаном
Товарооборот РФ и Узбекистана в сфере продовольствия и сельскохозяйственной продукции вырос на 20%. Об этом 11 марта вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил на встрече с заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций, промышленности и торговли Жамшидом Ходжаевым.
«Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется», — сказал Патрушев.
Он обратил внимание, что РФ считает рынок Узбекистана весьма перспективным для своих экспортеров. Москва готова наращивать поставки зерна, животноводческой продукции, подсолнечного масла и кондитерских изделий в республику.
Патрушев рассказал, что в 2024 году страна в основном экспортировала в Узбекистан сахар, детское питание, подсолнечное масло, жмых, шроты и кондитерские изделия. Вице-премьер добавил, что Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, для ее беспрепятственного ввоза созданы все необходимые условия.
Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор и обсудили сотрудничество двух стран, в том числе в гуманитарной сфере.
До этого, 5 декабря 2024 года, Путин заявил, что Россия сохраняет мировое лидерство по поставкам пшеницы, а по экспорту продовольствия в целом страна занимает третье место.