Ожидание в реальность: Узбекистан привлечет инвестиции РФ в туротрасль

Узбекистан работает над привлечением российских инвестиций в развитие туристической сферы, заявили «Известиям» в МИД республики. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который приедет 9 мая в Москву. На этом фоне Евросоюз пытается укрепить свои позиции в регионе, недавно прошел саммит ЕС – Центральная Азия. Зачем Брюсселю сотрудничество с Ташкентом — в материале «Известий».

Как развиваются отношения РФ и Узбекистана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 7 апреля встретилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Переговоры состоялись на юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая прошла в Ташкенте. Спикер СФ сообщила, что пригласила Шавката Мирзиёева выступить в Совете Федерации в удобное для него время. Президент Узбекистана приедет в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«У президентов наших стран сложились очень плотные, деловые, заинтересованные, доверительные отношения, которые задали высокий темп двустороннему взаимодействию. Это дает очень хорошие результаты. Решения наших президентов последовательно реализуются», — сказала председатель Совфеда.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече в Ташкенте, 7 апреля 2025 года Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

В Узбекистане работают над привлечением российских инвестиций для развития туристической отрасли, заявили «Известиям» в МИД республики.

— Сотрудничество с Россией в этой сфере продолжает укрепляться. Мы приветствуем рост туристического потока из России и активно работаем над расширением двустороннего взаимодействия. В этом контексте ведется работа по привлечению инвестиций, включая российские, в развитие туристической инфраструктуры, — подчеркнули в дипломатическом ведомстве страны.

На данный момент компетентные ведомства и профильные организации Узбекистана поддерживают диалог с российскими партнерами по различным направлениям, связанным с развитием туризма. Ведутся переговоры о возможных инвестпроектах, в том числе в сфере гостиничного бизнеса, транспортной инфраструктуры и туристических сервисов.

— Мы готовы рассматривать перспективные инициативы, которые будут способствовать дальнейшему укреплению туристического потенциала нашей страны, — резюмировали в МИД Узбекистана.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Развитие туризма — лишь одна из сфер, где сотрудничают РФ и Узбекистан. Товарооборот двух государств за шесть лет вырос почти вдвое и по итогам 2024-го превысил $10 млрд, заявлял ранее торговый представитель России в республике Константин Злыгостев. Сегодня РФ занимает второе место среди торговых партнеров Узбекистана после Китая. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках достигла 58% и продолжает расти, заявил в мае прошлого года Владимир Путин. Отдельно развивается межрегиональное взаимодействие — более 70 субъектов России сотрудничают с узбекскими регионами. Хотя Ташкент не входит в ЕАЭС, с 2021 по 2024 год страна увеличила товарооборот с членами объединения на 60%.

Импульс развитию отношений между двумя странами придал визит президента РФ в Узбекистан в мае 2024-го. Стороны подписали 27 соглашений, включая план совместных действий по расширению промышленной кооперации и контракт на строительство АЭС малой мощности. А еще ранее на саммите Россия – Центральная Азия в 2022-м страны региона договорились укреплять экономическое сотрудничество.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

У РФ и Узбекистана есть серьезные перспективы для расширения взаимодействия. Например, обсуждается вопрос строительства АЭС в республике, это долгосрочный проект на много лет, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

— Россия становится основным поставщиком газа. Ведется сотрудничество по инвестициям, по торговле. По всем этим вопросам у нас очень насыщенная повестка дня, — отметил эксперт.

Зачем Узбекистан понадобился Евросоюзу

На этом фоне ЕС стремится усилить свое влияние в регионе. Напомним, что 3–4 апреля в Самарканде прошел саммит Евросоюз – Центральная Азия с участием председателя Евросовета Антониу Кошты, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президентов пяти центральноазиатских стран — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Изначально саммит должен был состояться в 2024 году, но из-за прошлогодних выборов в Европарламент и последующей смены руководства ЕС его перенесли.

Проведение саммита ЕС в Узбекистане — логичное продолжение активного взаимодействия страны с международными партнерами. Ташкент заинтересован в развитии сотрудничества как с Европейским союзом, так и с Россией, а также с другими государствами и международными организациями, заявили «Известиям» в МИД республики.

— Узбекистан строит свою внешнюю политику исходя из принципов суверенитета, невмешательства во внутренние дела и баланса интересов. Мы видим свою задачу в том, чтобы выстраивать партнерские отношения со всеми ключевыми акторами международной политики, способствуя развитию устойчивого, взаимовыгодного сотрудничества в регионе и мире, — заявили «Известиям» во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана.

Фото: Global Look Press/Marcus Brandt

В целом же этот саммит — лишь часть усилий ЕС по наращиванию связей со странами региона. В 2023-м Узбекистан посетил президент Франции Эммануэль Макрон, а в 2024 году в Ташкент приезжал канцлер Германии Олаф Шольц. В марте турне по ЦА совершил еврокомиссар Йозеф Сикела. Ему, в частности, удалось заключить соглашения о спутниковом интернете для Центральной Азии (TEI Digital Connectivity), которые подразумевают подключение к Сети отдаленных регионов Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

27 марта в Ашхабаде прошла 20-я министерская встреча ЕС – Центральная Азия. Ранее в Астане стороны подписали контракт на €3 млн для сотрудничества в области критически важного сырья. В Таджикистане ЕС объявил о выделении €10 млн на развитие образования до 2030 года. После начала СВО и отказа Европы от российских энергоресурсов Центральная Азия с ее богатыми природными ископаемыми стала особо интересна ЕС.

Экспансия и расширение — философия Европейского союза. Из-за нехватки ресурсов Брюссель обращается к странам региона: покупает нефть из Казахстана, уран из Узбекистана и Казахстана, разные металлы. Однако с Центральной Азией у ЕС не всё так гладко, полагает Станислав Притчин.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Евросоюз проводит в Средней Азии и других развивающихся регионах простую политику: им нужно дешевле купить сырье, с минимальными обязательствами и накладными расходами. Особенно «критические материалы», прописанные в документах ЕС и Британии. Это похоже на европейскую колониальную традицию — приплыть, выкачать ресурсы и уйти, заявила «Известиям» политолог-тюрколог Полина Беккер.

— Кроме того, Средняя Азия для них — плацдарм против России и Китая. НАТО выгнали из Афганистана, но они хотят видеть свои авиабазы вблизи границ наших двух государств, чтобы оказывать военное давление, — подчеркнула эксперт.

В отличие от ЕС для России Средняя Азия — соседи, а не колонии. Мы не можем как европейцы или американцы относиться к интересам людей, с которыми у нас самая протяженная сухопутная граница в мире. Не говоря уже о культурных и исторических связях. Беккер резюмировала: наши проекты в регионе помимо собственно прибыли направлены не на быстрое выкачивание сырья и отъезд, а на создание реальных производств. Чтобы к нам не шли потоки беженцев, а, наоборот, в Средней Азии были рабочие места и платежеспособный спрос на наши товары — от энергоресурсов до сельхозтехники.