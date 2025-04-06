«Претензии на гегемонию не способны дать человечеству справедливость»

В мире есть четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 150-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС). В мероприятии участвуют представители более чем 180 стран, и оно впервые проходит в Ташкенте, что демонстрирует усиление позиций Узбекистана на международной арене, считают эксперты. Валентина Матвиенко подчеркнула: сотрудничество между Россией и Узбекистаном играет важную стабилизирующую роль в сфере безопасности в регионе. Кроме того, участие РФ в межпарламентской ассамблее — это возможность для Москвы высказаться по ряду важных международных вопросов. О том, какие еще темы поднимаются на повестке МПС и в чем основные перспективы сотрудничества Москвы и Ташкента — в материале «Известий».

Ассамблея МПС в Ташкенте

В Ташкенте проходит юбилейная 150-я ассамблея Межпарламентского союза. В форуме, который впервые состоится в Центральной Азии, как ожидается, примут участие около 2 тыс. делегатов из более чем 180 стран, 15 государств-наблюдателей, а также более 25 международных и межпарламентских организаций. Россию представляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Основная тема ассамблеи — «Парламентское движение за социальное развитие и справедливость». И именно поэтому на мероприятии поднимают такие вопросы, как сокращение бедности, создание достойных условий труда и повышение уровня участия уязвимых групп населения в процессе принятия решений.

Справка «Известий» МПС — всемирная организация национальных парламентов. Она была основана в 1889 году как первая многосторонняя политическая организация в мире, продвигающая сотрудничество и диалог между всеми странами. Союз объединяет более 180 национальных парламентов и 15 региональных парламентских органов.

— Тема нашей дискуссии как никогда актуальна. В мире есть четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов. Очевидно, что однополярная система, «мир одного суверена», эксклюзивные претензии отдельных стран на культурную, идейную и ценностную гегемонию не способны дать человечеству ни справедливость, ни развитие, — сказала Валентина Матвиенко во время выступления.

Стремление некоторых государств обеспечить свое благополучие за счет остального мира стало первопричиной кризисов в сфере продовольственной и энергетической безопасности. Это привело и к неравному представительству в международных структурах и региональным конфликтам. В решении этих вопросов значительно возрастает роль парламентариев.

— Нам, законодателям, представителям своих народов, доверена историческая миссия — обеспечить условия для равноправного, честного, учитывающего национальные интересы взаимодействия. И в этом я вижу значимую роль Межпарламентского союза, — сказала она.

Спикер Совфеда встретилась с парламентариями и сенаторами ряда стран. На переговорах с представителями Пакистана она заявила о необходимости укрепления сотрудничества с Исламабадом. В ходе встречи с председателем Национального собрания Вьетнама Матвиенко подчеркнула высокую интенсивность российско-вьетнамских контактов на самых высоких уровнях.

- Вьетнам многие годы и десятилетия — наш самый близкий и надежный партнер в Юго-Восточной Азии, — отметила сенатор.

К слову, уже известно, что генсек Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лам планирует принять участие в праздновании в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также в рамках мероприятия с представителями Бахрейна обсуждались возможности интенсификации торгово-экономических связей. Кроме того, у председателя СФ прошли встречи с коллегами из Туркменистана и Азербайджана.

Конечно, особое внимание уделено взаимодействию со страной-хозяйкой форума. Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева отметила приоритетность развития межгосударственного и межпарламентского диалога и укрепления межрегиональных связей двух стран.

Участие российских парламентариев в ассамблее — не просто формальность, а возможность на переговорах с участниками парламентских делегаций со всего мира донести российскую позицию по важнейшим международным вопросам, сказала «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ, кандидат политических наук Мария Моховикова.

— Важность именно этой встречи в том, что после выхода России из Парламентской ассамблеи Совета Европы, приостановки взаимодействия по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества это — хорошая площадка для диалога с парламентариями разных стран, — отмечает эксперт.

Валентина Матвиенко упомянула и такую важную для РФ тему, как западные санкции. Однако российская экономика успешно справилась с ограничениями и даже обогнала по темпам развития тех, кто их вводит. При этом сами инициаторы давления столкнулись с инфляцией и ростом цен на энергоносители.

Сотрудничество РФ и Узбекистана

Разумеется, если на таком высоком уровне прозвучала тема региональной безопасности, то затрагивался и вопрос украинского конфликта. Западные страны сейчас тратят сотни миллиардов долларов на оружие для Киева, игнорируя любые предложения по мирному разрешению кризиса, отметила Валентина Матвиенко. Пока РФ и США пытаются выйти на урегулирование конфликта, ЕС продолжает обсуждать дальнейшие поставки вооружений Украине и ввод на ее территорию собственных военных контингентов. Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти, сказала спикер Совфеда.

— Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием, — отметила она.

Ранее начало переговорного процесса по украинскому конфликту поддержал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Тема безопасности особо важна и для Ташкента, и для Центральной Азии в целом. Среди региональных угроз — терроризм, экстремизм, незаконная миграция, киберпреступность и наркотрафик. В частности, узбекский лидер заявлял, что мировое сообщество недооценивает угрозы, исходящие с территории Афганистана. Он подчеркивал, что его государство готово продолжить политические консультации по вопросам мирного развития страны, которая до сих пор остается в нестабильном состоянии после ухода американских войск.

— Кроме ценностей в двустороннем плане, стабильные и уверенные отношения между Россией и Узбекистаном играют важную стабилизирующую роль в целом, в регионе, в том числе, в сфере безопасности, — сказала Матвиенко во время встречи со спикером сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

На этом фоне особое значение приобретает коммуникация Москвы и Ташкента в военной сфере. В январе Узбекистан и РФ подписали план сотрудничества между министерствами обороны на 2025 год и программу стратегического партнерства в военной области на 2026−2030-й.

Стоит отметить и экономические перспективы взаимодействия двух стран. Объемы товарооборота РФ и Узбекистана, а также российских инвестиций в республику растут, портфель совместных проектов составил $45 млрд, сообщалось в мае 2024-го по итогам визита президента России Владимира Путина в Узбекистан. В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доля расчетов в национальных валютах между Москвой и Ташкентом достигла 70%. На территории республики сейчас работают два узбекско-российских технопарка — «Чирчик» и «Джизак». Ранее сообщалось, что республика планирует запускать и новые промпарки при поддержке РФ.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, безусловно, важна совместная работа по сохранению общей памяти. Во время визита в Ташкент Валентина Матвиенко встретилась с ветеранами, участвовавшими в ВОВ, а также со спасенными из блокадного Ленинграда. Ветераны были награждены юбилейной медалью «80 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.». Медали также вручили жителям блокадного Ленинграда, спасшимся от смерти в раннем детстве и нашедшим приют в Узбекистане. Ранее Шавкат Мирзиёев издал указ об учреждении памятной юбилейной медали «80-летие Победы во Второй мировой войне».

Во время Великой Отечественной войны Узбекистан внес огромный вклад в победу над фашизмом. Более 2 млн узбекистанцев ушли на фронт, почти половина из них так и не вернулась домой. Более 300 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. В те далекие годы Узбекистан стал и одним из ключевых центров эвакуации людей и предприятий - в республику было перевезено более 100 крупных промышленных предприятий.

Важную роль в регионе Узбекистан играет и сейчас. Страна активно усиливает свои позиции: здесь проходят крупные международные мероприятия, включая ассамблею ПМС, а также саммит ЕС — Центральная Азия, который недавно состоялся в Самарканде.

— Узбекистан последовательно проводит миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, основанную на принципах суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств и равноправного сотрудничества. Мы стремимся к развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений со всеми партнерами — как с Россией, так и с государствами Запада, Азии и других регионов, — сообщили «Известиям» в МИД республики.

Проведение 150-й ассамблеи в Ташкенте говорит об усилении позиций республики как минимум в качестве площадки для диалога.

— Это символическое и стратегическое событие, отражающее смещение глобального внимания к регионам, которые раньше находились на периферии международной дипломатии, — считает востоковед, научный сотрудник ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Дарья Сапрынская.

Кроме того, такие мероприятия способствуют и инвестиционной привлекательности республики, резюмировали эксперты.