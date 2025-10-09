Реклама
Пассажир самолета EasyJet попытался изнасиловать женщину в полете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Пассажир самолета EasyJet, летевшего из Неаполя в Эдинбург, попытался изнасиловать женщину в ходе рейса, об этом 9 октября пишет британский таблоид Mirror.

Фигурантом дела является 45-летний Никола Криштиану, который предстал перед Высоким судом Глазго. Согласно данным следствия, в полете мужчина разделся и попытался склонить женщину к сексу через домогательства.

«Его обвиняют в том, что он заставлял женщину много раз прикасаться к нему, а также в том, что он хватал, целовал и притягивал пассажирку к себе», — указано в статье.

Очевидцы сообщили, что пассажиры и бортпроводники были шокированы инцидентом, а пострадавшая сразу обратилась в полицию, как только самолет приземлился в Эдинбурге. Мужчина был задержан правоохранителями. Через своего адвоката он заявил, что не признает себя виновным. Произошедшее вызвало резонанс в британской прессе.

Предельная мерзость: эстонская прокуратура защищает насильника
Руководство дома престарелых в Таллине покрывает маньяка-санитара

Немецкий таблоид Bild 30 сентября сообщил, что суд в Австрии оправдал компанию из 10 молодых людей, подозреваемых по делу об изнасиловании 12-летней школьницы, за недостатком доказательств. По данным обвинения, в групповом надругательстве участвовали 10 человек от 16 до 21 года. По словам девочки, они несколько месяцев подвергали ее насилию, однако не угрожали и не били, чтобы склонить к сексуальным действиям. Суд заявил, что таких показаний недостаточно для подтверждения факта преступления.

