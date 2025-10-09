Пассажир самолета EasyJet попытался изнасиловать женщину в полете

Пассажир самолета EasyJet, летевшего из Неаполя в Эдинбург, попытался изнасиловать женщину в ходе рейса, об этом 9 октября пишет британский таблоид Mirror.

Фигурантом дела является 45-летний Никола Криштиану, который предстал перед Высоким судом Глазго. Согласно данным следствия, в полете мужчина разделся и попытался склонить женщину к сексу через домогательства.

«Его обвиняют в том, что он заставлял женщину много раз прикасаться к нему, а также в том, что он хватал, целовал и притягивал пассажирку к себе», — указано в статье.

Очевидцы сообщили, что пассажиры и бортпроводники были шокированы инцидентом, а пострадавшая сразу обратилась в полицию, как только самолет приземлился в Эдинбурге. Мужчина был задержан правоохранителями. Через своего адвоката он заявил, что не признает себя виновным. Произошедшее вызвало резонанс в британской прессе.

