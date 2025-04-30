Предельная мерзость: эстонская прокуратура защищает насильника

Совершенно невообразимый скандал разгорелся в Эстонии. Случай c групповым изнасилованием постоялиц дома престарелых, о котором местные СМИ впервые рассказали в январе 2024 года, шокирует сам по себе. Но еще большим шоком для местного общества стало обнародованное на днях мнение эстонской прокуратуры, где считают, что жертвы маньяка-санитара на самом деле не пострадали. Это вызвало мощный взрыв общественного негодования, обрушившегося на прокуратуру. Эстонцы считают, что гособвинение пытается выгородить руководство дома призрения «Пихлакоду», в силу халатности которого маньяк беспрепятственно бесчинствовал в течение нескольких лет. Подробности — в материале «Известий».

Жуткая история

Летом 2022 года «Эстонское телевидение» показало сюжет из элитного дома престарелых «Пихлакоду», находящегося в таллинском пригороде Табасалу. В рамках передачи «Мы здесь» известная в стране педагог по танцам Хейли Эйнасто навестила свою престарелую маму, находившуюся в этом доме призрения. Зрителям рассказали о том, какие хорошие условия созданы здесь для страдающих деменцией стариков. Никто не сомневался, что в заведении, место в котором стоит €2000–2500 в месяц, предлагают первоклассный уход.

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При этом ни сама Эйнасто, ни зрители не подозревали, что постоялицы «Пихлакоду» стали жертвами сексуального маньяка, работавшего там санитаром. Мужчина, которому на тот момент было чуть более 50 лет, устроился в заведение в декабре 2020 года. У него не имелось специального медицинского образования, но он обладал значительным стажем в качестве помощника санитара. Руководство «Пихлакоду» не могло им нахвалиться — мужчина показал себя весьма прилежным работником. «Все в доме знали, что если нужна помощь, то он придет и поможет», — делилась позже одна из его коллег-санитарок.

Однако через некоторое время родственники пациенток, заботу о которых возложили на этого санитара, заподозрили что-то неладное. «Мама перестала спать. Бродит повсюду и колотится в двери — совсем беспокойная. Позже еще выяснилось, что она кричит по вечерам. То есть, как рассказал один работник, когда темнеет, она может часами громко кричать», — сообщила Хейли Эйнасто. А позже появились подозрения, что ухудшение состояния ряда пациенток связано с конкретным человеком — с тем самым, который должен был за ними ухаживать.

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Пациентки, находившиеся в состоянии тяжелой деменции, не могли внятно объяснить, что с ними делал этот санитар, но всё же некоторые семьи прямо попросили руководство «Пихлакоду», чтобы мужчина больше не занимался их родственницами. Родные пациенток требовали, чтобы интимные гигиенические процедуры и смену подгузников проводили только женщины. «Практически всё время, пока мы там были, неоднократно поднимался вопрос: почему они не принимают меры? Почему мы по-прежнему узнаем и даже видим своими глазами, что нашей мамой занимается мужчина-санитар?» — рассказала позднее журналистам дочь одной из жертв маньяка.

До поры всё, что происходило в «Пихлакоду», оставалось внутри дома. Но в феврале 2022 года дочь одной из клиенток заведения написала заявление в полицию — в нем она высказала подозрение, что мужчина-санитар пытался изнасиловать ее мать. В полиции, однако, этим заявлением не заинтересовались. А за несколько месяцев до того другая пожилая клиентка, еще сохранившая навык общения, рассказала, что тот же мужчина-санитар пытался изнасиловать ее в душевой комнате. «Она явно была взбудоражена. Рассказывала, как якобы звала на помощь, и одна санитарка открыла дверь в душевую, после чего нападение прекратилось», — поведала прессе много позже одна из работниц «Пихлакоду».

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Впоследствии руководство дома престарелых оправдывалось, что все подозрения в отношении этого санитара были слишком расплывчатыми, неопределенными и появились слишком поздно. Однако журналисты выяснили, что как минимум к августу 2023 года начальство «Пихлакоду» уже точно знало о ситуации. Но и после этого мужчина продолжал иметь доступ к пациенткам — и так продолжалось до тех пор, пока 30 ноября 2023 года другой санитар не застал маньяка непосредственно в момент преступления: тот насиловал старушку. Однако, как позже выяснила дочь потерпевшей, свидетель просто закрыл дверь и продолжил заниматься своими делами. Этот человек позже оправдывался, что, дескать, был слишком потрясен и долго «переваривал» увиденное. К руководству он обратился лишь 8 декабря, то есть спустя неделю после преступления. Официальное же заявление в полицию отправилось и того позже, 12 декабря.

Странное поведение прокурора Лепп

У непредвзятых наблюдателей сложилось впечатление, что руководство «Пихлакоду» хотело замять скандал. Однако кто по-настоящему удивил — так это эстонская прокуратура. Прокурор Арика Лепп, которую поставили руководить следствием, с самого начала дала себя заподозрить в том, что она пытается «отмазать» руководство «Пихлакоду». Для начала Лепп сразу же отмела предположения о том, что в заведении слишком промедлили с подачей заявления. «По-человечески это понятно: если что-то случилось во вверенном тебе заведении, нужно время, чтобы подумать и начать действовать. И они же ведь всё равно написали заявление!» — разглагольствовала прокурор.

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Так или иначе, криминалисты провели в «Пихлакоду» основательную работу и нашли большое количество биоматериала для доказательственной базы. Была надежда и на то, что и жертвы смогут описать то, что пережили, но она не оправдалась. По словам Лепп, поговорить с жертвами не получилось по объективным причинам. «С пострадавшими пытались установить контакт, насколько это было возможно. С ними пытались беседовать. Их пытались понять, но результата это не дало. С большинством из них невозможно поговорить», — утверждает Лепп. Но эти слова у многих вызвали недоверие — ведь одна из пациенток в свое время прямо жаловалась на маньяка!

Полиция задержала подозреваемого, который в итоге признал свою вину. Как выяснила пресса, он признался в изнасиловании восьми женщин. В октябре прошлого года, то есть через десять месяцев после начала следствия, в прокуроре сообщили, что собрано достаточно доказательств, чтобы отдать насильника под суд — его ждет лишение свободы на срок до 15 лет. В числе прочих шокирующую правду узнала и Хейли Эйнасто, которая в тот момент находилась в рабочей командировке в США. «Когда я ходила давать показания, следователь спрашивал о разном... Но вдруг он задал такой вопрос: дескать, санитар утверждает, что все женщины сами этого хотели. И вот он спросил: возможно ли такое, что моя мама сама этого хотела? Она не могла говорить! Она вообще не могла ясно изъясняться! Как она могла сказать, что хочет этого?!» — возмущается Хейли.

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Этот случай потряс всю Эстонию. Пресса поговорила с некоторыми из родственников пострадавших женщин — все они поведали, что пребывают в шоковом состоянии. «Это очень, очень больно для нашей семьи. Мы думали, что в этом доме нашей маме будет безопасно. У нее глубокая стадия деменции: передвигается с большим трудом, нас она тоже не узнает. Тем страшнее думать о маме, которая в конце своей жизни не может постоять за себя и вынуждена терпеть такое унижение», — сказала, в частности, эстонка Айри. Некоторые из жертв насильника вскоре умерли — в частности, матери Айри и Хейли Эйнасто. По словам Хейли, она утешается мыслью о том, что ее мама больше не испытывает страх и мучения. Практически все родственники пострадавших сходятся на том, что на насильника можно было бы найти управу много раньше — в том случае, если бы руководство заведения своевременно отреагировало на жалобы.

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Теперь же к недовольству родственников выяснилось, что их требование к «Пихлакоду» о компенсации ущерба в размере €100 тыс. следствию показалось слишком большим, а потому прокурор отправил их с этим иском в гражданский суд. «В ходе следствия не удалось собрать таких доказательств, которые дали бы основание говорить о том, что этот иск на €100 тыс. оправдан», — объяснила свою позицию прокурор Лепп. В свою очередь, нанятый родственниками адвокат Олави-Юри Луйк негодовал: «Потерпевшие должны нести дополнительные расходы, чтобы обратиться в гражданский суд. Потерпевшие должны тратить дополнительное время на ожидание. А это двойные переживания. Всё это для меня как адвоката самое тяжелое в судебных делах — когда люди снова и снова должны переживать произошедшее». Адвокат Луйк считает, что прокурор Лепп и назначенный государством защитник интересов пострадавших старушек Кади Ситска допустили брак в своей работе. Со слов Луйка, семьи держали в информационном вакууме, не давая исчерпывающих сведений о деле, а потом Ситска решила не выставлять никакого требования о возмещении ущерба.

Возмущению нет предела

Но настоящим оскорблением для семей жертв стало заявление прокурора Арики Лепп, опубликованное на днях в газете Eesti Ekspress. «Не каждый половой акт, совершенный против воли, способен нанести вред душевному или физическому здоровью», — заявила Лепп. А другой работник прокуратуры Прийт Хейнсоо высказал согласие с этими словами. После этих слов эстонское общество вторично впало в шоковое состояние. «Я бы поняла, если бы такое высказал адвокат, но это говорит обвинитель. Это же нонсенс! Всё это вызывает во мне такие сильные чувства... Послушайте, что это за государство? Это же прокурор, это не простое частное лицо. Такое мнение может означать... Это как бы делает подобное допустимым», — растерянно сказала дочь одной из пострадавших.

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Мнение прокуратуры, что находящиеся в деменции женщины не понимали, что с ними происходит, встретило всеобщее неприятие. «В таком случае можно же прийти и к выводу, что если женщина пьяна или спит, а ее насилуют, то вред ей не причинен. То же самое — с домогательствами к маленькому ребенку, с изнасилованием человека с проблемами интеллекта. Он же необязательно понимает, что происходит... С таким подходом мы создаем общество нигилистов. Я не хочу, чтобы мое государство вело себя таким образом», — подчеркивает адвокат Луйк.

Многие пришли к выводу, что высказывания прокуроров Лепп и Хейнсоо направлены на то, чтобы помочь избежать возможного наказания руководству «Пихлакоду», допустившему подобный беспредел в своем заведении.

Раздражение общества усилило известие о трагедии, произошедшей недавно в другом эстонском доме для престарелых — там до смерти избили женщину с деменцией, причем виновные так и не были выявлены. «Что происходит с эстонским правосудием?! Санитары в доме престарелых насилуют дементных старушек, а прокурор заявляет, что не всякое насилие может повлечь за собой вред объекту насилия. Еще в одном доме престарелых до смерти избита старая женщина, и вновь никто не виноват», — возмущается оппозиционный депутат парламента Александр Чаплыгин. Он напомнил о том, что по-настоящему волнует местные правоохранительные органы: недавно Полиция безопасности занялась православной школой в Таллине, которую заподозрили в получении финансирования из России.

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Прокурор Лепп струхнула — она заявила, что сожалеет о сказанном, и попросила прощения у родственников жертв маньяка-санитара. Отныне ей в общении с прессой помогают сразу три пиар-помощника, которые стараются максимально сгладить употребляемые Лепп формулировки. Но если она действительно пыталась выгородить руководство «Пихлакоду», то заступничество прокурора привело к совершенно противоположному результату. Гнев общества из-за высказываний Арики Лепп лишь раздул интерес к этому делу — люди стали требовать, чтобы прокуратура занялась и руководителями дома престарелых. В итоге генеральный прокурор Астрид Аси в интервью Õhtuleht сообщила, что сейчас они «проводят анализ», чтобы определить, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела против «Пихлакоду». Пока что можно сказать, что, поскольку интерес общества к этому мерзкому делу очень велик, руководству «Пихлакоду» будет очень трудно выйти из воды сухим.