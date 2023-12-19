Старики и горе: почему частные дома престарелых остаются вне контроля

Только 20% частных домов престарелых находятся в «светлой зоне» — состоят в реестре поставщиков социальных услуг, а качество их работы контролируется компетентными органами, рассказали «Известиям» эксперты. В остальных зачастую не соблюдаются элементарные нормы проживания и ухода за стариками. В результате периодически случаются скандалы, как на днях в Новокузнецке — там родственники пожилой женщины, проживавшей в частном пансионате, обнаружили у нее следы побоев и обратились в полицию. Пенсионерка пожаловалась на плохие условия содержания и избиения. Следственный комитет начал проверку. Почему бизнес по уходу за пожилыми людьми непрозрачен, а сотрудники домов престарелых периодически привлекают внимание правоохранителей — в материале «Известий».

Что произошло в пансионате в Новокузнецке

Неделя проживания в частном пансионате для престарелых в Новокузнецке закончились для пенсионерки множественными синяками и гематомами, рассказали «Известиям» родственники женщины. По словам пострадавшей, ее поместили в отделение для «буйных», а одна из сотрудниц учреждения избивала ее битой.

Пенсионерка Валентина Ноздрина находилась в новокузнецком пансионате «Рэмели» с 2 декабря 2023 года. Сотрудники пансионата сообщили родственникам, что навестить женщину можно будет только через две недели и уверяли, что за ней хорошо ухаживают. Через две недели невестка Ноздриной встретила свою свекровь в пансионате, и та пожаловалась ей на жестокое обращение со стороны персонала. На руках и ногах женщины родственники обнаружили множественные синяки и гематомы и сразу же обратились к управляющей пансионата.

Пенсионерка утверждает, что практически сразу после приезда в новое жилище ее перевели из трехместной палаты в отделение закрытого типа. И когда она попыталась помочь еще одной постоялице пансионата, это не понравилось персоналу.

Валентина Ноздрина Фото: РЕН ТВ

— Она [сотрудница пансионата] заскочила из кабинета, она врачом там работает, и начала хлестать меня палкой. Я упала, кричала, но пока она не закончила свои дела, не остановилась, — сообщила пострадавшая на видео, которое имеется в распоряжении у «Известий».

По ее словам, били ее бейсбольной битой.

— Наверху узкая, ниже расширяется, ей еще играют во что-то, — описала она орудие.

Также пенсионерка утверждает, что стала не единственной пострадавшей от персонала пансионата.

— Кого побьют, кого оскорбят, мне всех жалко, — рассказала Валентина Ноздрина.

Пансионат «Рэмели» Фото: РЕН ТВ

По словам ее невестки, в пансионате происхождение синяков на руках объяснили забором анализов. Но на вопрос о гематоме на ноге сотрудница организации ответила, где ничего не знает, произошедшее не видела.

Родные пенсионерки, обнаружив гематомы, обратились в полицию. 19 декабря СК по Кемеровской области сообщил, что проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В пансионат приехали сотрудники ведомства и опросили сотрудников и постояльцев.

Представители пансионата «Рэмели» на запрос «Известий» об обстоятельствах произошедшего не ответили. Как следует из описания организации на ее сайте, у пансионата есть филиалы в Новокузнецке, Кемерово, Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Омске, Яровом, Тюмени и Томске. «Рэмели» характеризует себя как сеть пансионатов европейского уровня для пожилых и малоподвижных людей. Проживание в пансионате стоит 27 тыс. руб. в месяц.

Не единственный случай

Ситуация в Новокузнецке — не первый случай, когда родственники постояльцев «Рэмели» жалуются на жестокое обращение с пожилыми людьми. В конце июня 2023 года об избиении 98-летнего ветерана ВОВ Ивана Ларионова в новосибирском филиале организации рассказала «Известиям» его дочь. Во время визита к отцу она обнаружила у него следы побоев и забрала из пансионата. Две недели спустя мужчина умер.

Сотрудники полиции в новосибирском филиале пансионата «Рэмели» Фото: РЕН ТВ

Тогда она рассказывала, что пенсионер оказался в частной организации, потому что не мог уже о себе заботиться, а там обещали хорошие условия: пятиразовое питание, круглосуточный уход. Она рассказала, что в пансионате были проблемы с допуском родственников, и однажды ей позвонила сиделка и попросила забрать Ивана Ларионова, «чтобы он остался жив». Приехав, женщина увидела, что он «обросший, ногти огромные, грязные, одет в какие-то лохмотья». А на вопросы о том, почему у мужчины следы побоев, персонал ответил, что их нанес сосед ветерана. При этом две сотрудницы дома престарелых рассказали женщине, что побои наносили санитары.

Прокуратура тогда начала проверку. Сотрудникам надзорного ведомства постояльцы рассказывали, что кормят их мало. Сотрудники же жаловались, что объем работы превышает заявленный в контрактах, а зарплата — в два-три раза меньше обещанной. Тогда по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В ноябре этого года в другом доме доме престарелых «Райский двор», что в Красноярском крае, пенсионерка неудачно упала и сломала бедренную кость. Пострадавшую увезли в больницу, оказали ей помощь и вернули обратно в пансионат. Однако, как рассказала «Известиям» ее дочь Евгения, там должного ухода пенсионерке не оказали. В результате пожилая женщина погибла от эндотоксического шока, а ее дочь обратилась в правоохранительные органы.

В декабре 2022 года сгорел дом милосердия в Кемерово, пожар унес жизни 23 пожилых людей и инвалидов. Приют, за проживание в котором люди отдавали практически всю пенсию, был деревянной постройкой. Как выяснили «Известия», там проживали по десять человек в комнатах. Владельца организации, пастора евангельской церкви с криминальным прошлым Андрея Смирнова впоследствии приговорили к пяти годам лишения свободы. Приют работал нелегально, меры противопожарной безопасности не соблюдались.

Последствия пожара в частном доме престарелых в Кемерово, 2022 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 2021 году разразился скандал с избиениями стариков в доме престарелых в подмосковных Мытищах. Его бывшие сотрудники рассказали «Известиям», что с постояльцами плохо обращались: привязывали к кроватям, чтобы те не могли передвигаться, плохо кормили, не помогали соблюдать личную гигиену. «Они там в чесотке все, эти люди. Ногти не стрижены», — рассказала собеседница издания. Помимо этого, по ее словам, в пансионате промышляли «черные риелторы». Тогда следовали провели проверку по факту жестокого обращения.

Непрозрачный бизнес

Бизнес по уходу за пожилыми людьми в России практически непрозрачен, рассказал «Известиям» председатель ассоциации «Патронаж» Алексей Сабадаш.

— Только 20% подобных коммерческих стационарных учреждений находятся в «светлой зоне», они видны государству, они состоят в реестре поставщиков социальных услуг и находятся под постоянным контролем всех компетентных органов. Эти организации обеспечивают социальные услуги достойного качества , — сказал он.

Однако, регистрация в реестре поставщиков социальных услуг — добровольная. 80% этого бизнеса, по словам Алексея Сабадаша, находится, в лучшем случае в «серой» зоне, а в худшем — в «черной».

— Есть случаи, когда бизнес не соблюдает никаких правил: ни СНиПов, ни СанПинов, ни нормативных актов внутри пансионатов , — рассказал эксперт.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Он отметил, что проблема заключается и в переработке сотрудников пансионатов: там редко соблюдаются нормы по количеству постояльцев на одного помощника.

— В этом случае человек может просто не выдержать, сорваться, ударить, накричать на пожилого человека. Именно в этом корень проблемы. В государственных и частных пансионатах, входящих в реестр, удается избежать избыточного психологического давления на персонал, благодаря соблюдению норм, — подчеркнул Алексей Сабадаш.

Компания «Рэмели» не состоит в реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской области, выяснили «Известия». Также данных о ней нет и в реестре Новосибирской области — по месту юридического адреса организации.

Адвокат Андрей Гривцов в беседе с «Известиями» рассказал, что в подобных случаях зачастую возбуждается дело именно по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Данный состав преступления более тяжкий, нежели, например, побои, и расследовать дела по этой статье уполномочен только Следственный комитет. И в конкретном случае может идти речь о том, что кто-то давал указания на жестокое обращение с людьми — это более системное обвинение, в отличие от легких статей, — пояснил адвокат.

Люди боятся

Основатель и директор центра помощи людям «Дом друзей» Лана Журкина рассказала «Известиям», что зачастую ситуация в частных пансионатах такова, что люди уходят и не хотят возвращаться, боятся там находиться.

— Там действительно плохая ситуация. Например, если дома человек в абсорбирующим белье периодически, то в пансионате ему это белье снимать с него не будут, потому что так проще. Если человек что-то пролил, уронил, разбил, то он может быть наказан физически. Там нет ничего про чувство собственного достоинства, про достоинство человека, нет ничего про уважение. А про эмпатию и говорить не приходится, — отметила она.

По ее словам, в такие пансионаты обычно идут работать люди низкой квалификации, и на одну сиделку может приходиться по несколько десятков подопечных. У неподготовленного персонала это вызывает раздражение, ведь у каждого постояльца к тому же есть свое мнение, свои желания, это нужно учитывать.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Невозможно организовать видеонаблюдение за каждой сиделкой в каждом пансионате. Как мы видим, даже камеры не спасают от жестокости по отношению к пожилым людям. Таких людей, которые занимаются рукоприкладством, нужно моментально увольнять с волчьим билетом в этой профессии , — отметила директор центра.

При этом сотрудники таких пансионатов часто «получают копейки» , рассказала Лана Журкина, и потому даже демонстрирующих явную агрессию работников не увольняют — заменить их некем. Также она обратила внимание, что в силу возраста, отсутствия физических сил и психологических особенностей пожилые люди не привыкли жаловаться.

— Мы сталкивались с тем, что люди приходят, возмущаются, рассказывают, как было плохо, но при этом никто из них не готов идти отстаивать свою правду, отстаивать себя, — рассказала она. — В основном такие случаи остаются безнаказанными.

По ее мнению, жертв насилия на такой неконтролируемой территории гораздо больше, «чем периодически выплескивается».