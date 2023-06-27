Дочь умершего 98-летнего ветерана рассказала о его избиении в пансионате Новосибирска

Дочь умершего в Новосибирске на 99-ом году жизни ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова 27 июня раскрыла «Известиям» подробности трагедии.

По словам Нины Кувшиновой, она поместила отца в пансионат «Рэмели» и не могла представить, что с пожилым мужчиной там будут плохо обращаться. При этом сиделка, которая ухаживала за ветераном, настоятельно рекомендовала женщине забрать его.

«Ну, понятно, после такого сообщения на следующее же утро рано я отправилась сначала в один пансионат, куда она мне посоветовала. Эта же сиделка. Договорилась, оплатила, посмотрела, какие там условия», — рассказала женщина.

Забрать отца из «Рэмели» она приехала в сопровождении реанимобиля, при этом администрация ее сначала не пропускала. Тогда женщина заявила им, что разрывает контракт и прошла в палату к отцу. Его она застала неухоженным, лохматым, в рваной майке и в памперсах. На теле мужчины были обнаружены гематомы и синяки. Также не у ветерана почти не осталось личных вещей.

«Я ничего не могла найти. Все от меня отворачивались, все на меня рычали. Мы ничего не знаем, кого не спросишь, никто ничего не знает», — рассказала Кувшинова.

При этом у ветерана были раньше новые вещи, с этикетками. Мужчину смогли одеть и перевезли в пансионат «Здоровье». Там его привели в порядок — помыли, побрили, обстригли ногти. Также ветерана накормили, он стал лучше выглядеть.

13 июня ветеран впал в забытье, ему вызвали скорую и отвезли в 25-ю медсанчасть. На следующий день, 14 июня, мужчина скончался.

По словам дочери, причиной смерти названа, в том числе, сердечно-сосудистая недостаточность. Однако женщина убеждена, что на это повлиял и стресс, перенесенный после избиений в пансионате.

Как сообщила Кувшинова, отец рассказал ей, что его били двое молодых мужчин. Сколько раз это происходило, ветеран не уточнял.

«Он сам говорил, что его били, а он ничего не мог сделать, был беспомощным. Он сказал, что его били двое молодых. А за что — я даже не знаю. Он никогда не жаловался ни на что», — отметила она.

Сейчас женщина обратилась к юристу.

Ранее, 14 июня, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации в СМИ о ненадлежащем уходе и избиении постояльцев одного из частных пансионатов для пожилых людей в Новосибирской области.

«Известия» узнали детали произошедшего, а также побывали в пансионате во время прокурорской проверки.