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Глава СКР поручил возбудить дело после избиения ветерана в пансионате

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана в пансионате Новосибирской области
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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После информации в СМИ о ненадлежащем уходе и избиении постояльцев одного из частных пансионатов для пожилых людей в Новосибирской области председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, о чем стало известно 14 июня.

«Сообщается о проживании пожилых людей в опасных условиях, а также о причинении телесных повреждений ветерану Великой Отечественной войны. По изложенным сведениям следственными органами СУ СК России по Новосибирской области проводится проверка», — сказано в сообщении ведомства, размещенном в Telegram-канале.

Глава ведомства также получил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело и представить доклад о проделанной работе, добавили в главке.

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Днем ранее, 13 июня, «Известия» узнали детали произошедшего, а также побывали в пансионате во время прокурорской проверки. Дочь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова сообщила, что сиделка позвонила ей и порекомендовала поскорее забрать отца.

По приезде она увидела, что ветерана содержали в неподобающих условиях, за ним не ухаживали. Сам Ларионов заявил, что его избили двое, на что сотрудники пансионата заявили, будто ветерана побил его пожилой сосед по комнате из-за недоразумения.

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