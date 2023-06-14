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Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц
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Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова избили в пансионате для пожилых людей в Новосибирске, его дочь узнала о тяжелом состоянии отца от звонка сиделки. «Известия» узнали детали произошедшего, а также побывали в пансионате во время прокурорской проверки во вторник, 13 июня.

Дочь ветерана Нина Кувшинова была вынуждена поместить 98-летнего отца в пансионат для пожилых людей, так как он отказывался жить с ней, а самостоятельно ухаживать за собой уже не мог. Управляющая пообещала хорошие условия — пятиразовое питание, круглосуточный уход.

По словам Нины Ивановны, сначала действительно всё было хорошо, отец жил в комнате с другим общительным дедушкой. Однако неожиданно женщину перестали пускать навещать ветерана, ссылаясь на карантин. Спустя несколько дней сиделка позвонила ей и сказала: «Срочно забирайте отца, если хотите, чтобы он остался жив».

«Он был весь обросший, ногти огромные, грязные. На нем были не вещи, а какие-то лохмотья. Сразу же вызвали реанимационную бригаду и увезли в новый пансионат. Есть заключение травматолога о множественных повреждениях в виде кровоизлияния на коже», — рассказала дочь потерпевшего.

Ветеран сообщил, что его били два человека. Однако в пансионате заявили, что дедушку избили не сотрудники, а его сосед. Якобы тому не дали таблетки, и в приступе агрессии он покалечил Ивана Ларионова. Дочь ветерана уверена, что это невозможно: по ее словам, тот дедушка не передвигался без трости и в своем физическом состоянии не мог бы нанести такие серьезные травмы.

«У меня такое предположение, что он военнослужащий, у него хорошая пенсия, может быть, деньги требовали, вымогали. Перед этим ему принесли подарок от Чкаловского завода — 50 тыс. Об этом знали», — поделилась она.

Прокуратура Октябрьского района начала проверку по факту причинения телесных повреждений ветерану войны. Администратор пансионата сначала не хотела пускать сотрудников полиции внутрь, ссылаясь на отсутствие руководства. Позже она сообщила, что ее не могут опрашивать, так как она вообще здесь не трудоустроена.

В настоящий момент потерпевший находится в другом пансионате. Однако, по словам дочери, у него начались проблемы с сердцем. Она предполагает, что это последствия избиения.

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Ранее, 3 мая, в Якутии жительницу Сунтарского района обвинили в организации незаконного пансионата для пожилых граждан и инвалидов в своем доме. Уточняется, что во время проверки были установлены грубые нарушения прав постояльцев, создавалась угроза их жизни и здоровью.

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