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Жительницу Якутии обвинили в незаконной организации пансионата для инвалидов

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Фото: t.me/tprocsakha
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Жительницу Сунтарского района Якутии обвинили в организации незаконного пансионата для пожилых граждан и инвалидов в своем доме. Об этом в среду, 3 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уточняется, что во время проверки в пансионате находились восемь человек, некоторые из них не имели возможности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя по состоянию здоровья. Также грубо нарушались права постояльцев, создавалась угроза их жизни и здоровью.

«Здание центра не отвечало требованиям пожарной безопасности, в частности, на объекте эксплуатировались поврежденные розетки, установленный в котельной электрический бойлер обустроен без тепловой защиты, электропровода проложены на горючем основании, здание не отвечало требованиям по степени огнестойкости», — сказано в публикации.

Более того, пансионат не соответствовал санитарным нормам — не было настроено холодное и горячее водоснабжение, выявлены нарушения организации питания постояльцев. Персонала в центре также не было, все услуги женщина оказывала самостоятельно, чтобы сэкономить.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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24 декабря в частном приюте в Кемерово произошел пожар. Правительство Кемеровской области назвало предварительной причиной пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По итогам прокурорской проверки, проведенной в февраля 2022 года, установлено, что в приюте не было автоматической системы пожаротушения, пожарной сигнализации, эвакуационных выходов со второго этажа и освещения. По последним данным МЧС России, погибли 22 человека.

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