Дональд-заступник: православные Эстонии пожаловались президенту США

В борьбе эстонского государства с местной православной церковью наметился неожиданный поворот. Власти выдвинули ультиматум: или церковь официально рвет все связи с Москвой, или подпадает под запрет. Но церковное руководство отказалось подчиниться и обратилось за помощью к президенту США Дональду Трампу. А вскоре после этого стало известно, что глава Эстонии Алар Карис отказался утверждать дискриминационный законопроект. Подробности — в материале «Известий».

Загнанные в угол

Весь прошлый год власти в Таллине угрозами пытались принудить Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) к разрыву с Москвой. 23 января правительство одобрило подготовленный в МВД законопроект, в соответствии с которым «действующие в Эстонии церкви, монастыри или другие религиозные объединения не могут быть связаны с зарубежным руководящим органом, представляющим угрозу для нашего государства».

Соответственно, авторы нового закона предложили поставить ЭПЦ МП перед выбором: или она в двухмесячный срок рвет с Москвой и переходит в подчинение Константинопольскому патриархату, либо ее исключают из государственного регистра организаций и уничтожают как юридическое лицо. Аналогичный ультиматум решено было поставить и женскому ставропигиальному Пюхтицкому монастырю, находящемуся в прямом подчинении патриарха Кирилла. Законопроект успешно прошел первое и второе чтения в рийгикогу.

Фото: Global Look Press/Günter Lenz

Церковь наняла нескольких опытных юристов, и специалисты посоветовали священникам сменить название. Хоть и не с первой попытки, но 25 марта этого удалось добиться через суд — и теперь религиозная организация именуется Эстонской христианской православной церковью (ЭХПЦ). Расчет делался на то, что власти удовлетворятся формальным исчезновением упоминания Московского патриархата из названия, однако он не оправдался.

В среду 9 апреля парламент в окончательном чтении принял дискриминационный законопроект. Результат голосования следующий: за — 60 депутатов, против — 13. Против проголосовали депутаты от Центристской партии и Консервативной народной партии (EKRE), а также внефракционные парламентарии Пеэтер Эрнитс и Калле Грюнталь. Несогласие «центристов» с давлением на церковь понятно: они опираются на русскоязычный электорат. Однако удивила Консервативная народная партия, пользующаяся репутацией ярых националистов, — она тоже требует оставить православную церковь в покое. Причина заключается в том, что если большинство эстонских партий ориентируются на «либеральный интернационал», то EKRE — убежденные «трамписты». А Дональд Трамп и его окружение относятся к гонениям на христианские конфессии в высшей степени неодобрительно.

Впрочем, в любом случае, голосов против оказалось слишком мало. Ведь в предыдущие годы и «центристов», и EKRE постигло массовое бегство политиков, покидавших эти «неперспективные» оппозиционные партии, отчего их фракции в парламенте резко уменьшились в размерах. А 16 депутатов парламента вообще воздержались от участия в голосовании по столь щекотливому вопросу.

Министр внутренних дел Игорь Таро (кстати, выпускник журфака МГУ) предупредил: у церкви нет иного пути, кроме как подчиниться, иначе — запрет. 14 апреля эстонская полиция безопасности (КаПо) обвинила ЭХПЦ в том, что в прошлом году она «тайно вела переговоры с Москвой» относительно финансирования частной таллинской русскоязычной школы св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В школе обучаются около 40 детей — по мнению КаПо, там их воспитывают в духе русского патриотизма и неприятия «западных ценностей». Кроме того, в вину церкви ставят то, что ею по-прежнему руководит митрополит Евгений (Решетников), депортированный из Эстонии в начале 2024 года. КаПо подчеркивает, что долгосрочной целью митрополита является «исполнение воли Кремля».

Таро против церкви

Утвержденный парламентом закон, в соответствии с принятым порядком, передали в президентскую канцелярию. Глава государства Алар Карис должен был провозгласить документ, вступившим в силу. Сомнений в том, что он это сделает, было мало: совсем недавно Карис утвердил другой дискриминационный закон, отнявший у русских неграждан Эстонии право голосовать на муниципальных выборах, имевшееся у них более 30 лет. Однако церковь и Пюхтицкий монастырь всё же обратились к Карису с призывом не утверждать закон.

Некоторую надежду придало то обстоятельство, что отдельные сотрудники президентской канцелярии и правозащитники усомнились: точно ли этот закон послужит безопасности Эстонии? Так, уполномоченный по вопросам гендерного равноправия и равного обращения Кристиан Веске написал министру Таро, что процесс разработки закона был поспешным, а анализ его влияния на права верующих — недостаточным. В свою очередь, президентский советник по правовым вопросам Хент-Рауль Кальмо подчеркнул, что нельзя принимать какие угодно запреты, бездоказательно оправдывая их одним словом «безопасность».

Громко протестовали и оппозиционные политики. Так, глава EKRE Мартин Хельме предупредил: «преследование христиан — это как раз то, против чего выступают новые власти США, и защита христианских церквей — приоритет американской внешней политики. Принимая такой закон, мы рискуем обострить отношения не только с Россией, но и с Соединенными Штатами». По мнению Хельме, «МВД готовит для нас катастрофическую ситуацию, когда мы провоцируем ссору с Россией и с США, которые заявили, что преследование христианской церкви находится под их пристальным вниманием».

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Leah Millis

Однако, невзирая на отдельные скептические голоса, всем казалось, что вопрос уже решен. Глава МВД Таро лицемерно заявил, что он «готов к диалогу» с церковью, правда этот «диалог», по его словам, всецело должен сводиться к обсуждению того, как церковь совершит акт капитуляции. А вот в ЭПХЦ отмечают, что их попытки выйти на общение с правительством не увенчались успехом. «С нашей стороны были обращения как к премьеру, так и к министерству — чтобы найти время для встречи. Но пока такого времени найти не удалось», — констатировал епископ Даниил (Леписк), замещающий митрополита Евгения. По его словам, прихожане однозначно высказали свое нежелание переходить под Константинопольский патриархат. Епископ подчеркивает, что государству не следует советовать церквям, как и по каким канонам служить. Пока же, как отмечает Даниил, власти навязывают им нехитрый принцип «чья территория, того и религия».

Руководство церкви попыталось ухватиться за последнюю соломинку — там подготовили обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой о заступничестве. Церковь подала официальное заявление в Комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF), призывая обратить внимание на «продолжающиеся усилия эстонских властей по принятию дискриминационных изменений в законодательство и административного давления». И, судя по всему, это обращение дошло до адресата, было прочитано и вызвало адекватную обратную реакцию. Во всяком случае, вскоре события развернулись в абсолютно неожиданном направлении.

Вот это поворот

24 апреля стало известно, что президент Алар Карис отказался подписывать принятый парламентом антиправославный закон, поскольку он, по словам Кариса, не соответствует конституции. Правда президент не отрицает пропагандистского тезиса о том, что «Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств». Однако Карис считает, что принятый парламентом закон противоречит статьям конституции 40-й (о свободе вероисповедания), 48-й (провозглашающей свободу объединений) и 11-й (утверждающей принцип пропорциональности). «Неоднозначный запрет на внешние связи создаст правовые споры и может привести к ситуации, когда свободы всех объединений, включая политические партии, также будут ограничены», — отметил глава государства.

Президент Эстонии Алар Карис Фото: TASS/EPA/VALDA KALNINA

Президент считает необходимым заново обсудить законопроект в рийгикогу и привести его в соответствие с конституцией. Как пояснил советник президента по правовым вопросам Хент-Рауль Кальмо, налицо — непропорциональное ограничение свободы объединений и свободы вероисповедания. И если цель заключалась в том, чтобы «пресечь риски для безопасности страны», то на это, дескать, есть и другие законы. «У президента не было возражений по поводу самой цели закона. То, что цель — предотвратить использование религии в целях влияния извне, действительно является в нынешней ситуации очень важной задачей. Но он указал на другие рычаги, которые у нас уже есть: у нас есть статья о государственной измене, прочие статьи, и это тоже нужно учитывать», — добавил Кальмо.

Эстонская православная христианская церковь выразила Карису благодарность. «ЭПХЦ всегда выступала за конструктивный диалог между религиозными организациями и государством, основанный на взаимном уважении, законности и демократических принципах. Веря в Бога, мы также уважаем закон и справедливость, осознаем право и возможность защищать свои конституционные права, для защиты которых как на местном, так и на международном уровне нам пришлось привлечь адвокатов. Сегодняшнее решение президента укрепило нашу уверенность в том, что мы находимся на верном пути», — заявили в церкви. Епископ Даниил и прочие иерархи ЭПХЦ намерены продолжать доказывать парламенту и всей эстонской общественности, что «наша каноническая связь с Матерью-Церковью не представляет угрозы безопасности государству, а утверждения о такого рода угрозе являются необоснованными».

Рийгикогу Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Boris Breytman

Бывший глава МВД Лаури Ляэнеметс, в свое время и затеявший нынешнюю кампанию гонений на церковь, заявил, что удивлен внезапным решением президента. Ляэнеметс утверждает, что в процессе подготовки законопроекта его авторы беспрерывно вели консультации с президентской администрацией. «Теперь станем обсуждать и решать в рийгикогу: будем ли вносить изменения в документ или снова в прежнем виде направим президенту для провозглашения», — сообщил Ляэнеметс. Его преемник Игорь Таро подтвердил, что эстонским православным еще рановато испускать вздох облегчения. «В любом случае, сам вопрос о подчинении религиозных организаций и их юридических лиц, зонтичных организаций тем структурам, которые поддерживают агрессию, никуда не пропадет. Его придется как-то решать. Будем искать решение в любом случае», — пригрозил Таро.

Политолог Максим Рева, уроженец Эстонии и специалист по внутриэстонской политике, подтвердил «Известиям», что поступок Алара Кариса удивил очень многих. «Идея церкви обратиться к Трампу оказалась весьма удачной. Могу предположить, что о том, чтобы это послание дошло до Вашингтона, особо позаботился и новый посол США в Эстонии Роман Пипко, назначенный Дональдом Трампом. Пипко — из семьи эмигрантов, он родился в Эстонской ССР. В свое время он успел отучиться на юриста в университете Тарту и, как мне доводилось слышать, вынес не самые лучшие воспоминания от своего тогдашнего общения с эстонскими националистами, которым вуз в Тарту еще в советское время служил идеологической цитаделью», — отметил Рева.

Фото: Global Look Press/Cindy Miller Hopkins

По его мнению, президент Эстонии Алар Карис получил от США определенный сигнал о том, что не стоит перегибать с давлением на православную церковь. «Карис — человек достаточно осторожный. Он видит, что международная обстановка меняется, и желает оставить Эстонии пространство для маневра. С уверенностью могу сказать, что дальнейшая судьба эстонской православной церкви решается за пределами Эстонии. Если нынешний российско-американский диалог увенчается успехом и приведет к началу сотрудничества двух государств, то православной церкви в Эстонии ничего угрожать не будет. Если же диалог по тем или иным причинам сорвется, то церковь додавят — возможно, путем принятия еще более жестких законов, чем нынешний», — предрекает Максим Рева.