Суд разрешил Эстонской православной церкви изменить название

Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриарха (ЭПЦ МП) изменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом 25 марта сообщил эстонский портал ERR.

«В течение последнего года нам приходилось сталкиваться с враждебным отношением из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, с которым связано прежнее название нашей церкви», — процитировал портал епископа Даниила.

В январе текущего года ЭПЦ МП приняла решение об изменении названия на Эстонскую православную церковь. Однако на соответствующее заявление пришел отказ. Его аргументировали тем, что такое название не охватывает всех православных в Эстонии и потому вводит в заблуждение.

Позднее ЭПЦ МП выбрала название Эстонская христианская православная церковь, однако в регистрации вновь отказали по тем же причинам. Других недостатков в заявлении выявлено не было. Впоследствии суд удовлетворил жалобу церкви. Согласно постановлению, новое название соответствует законодательству и не вводит в заблуждение относительно цели, масштабов или правовой формы церкви.

Ранее, 8 января, стало известно, что МВД Эстонии разрабатывает законопроект о прекращении деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата. Уточняется, что парламент может принять закон в апреле.