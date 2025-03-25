Реклама
Прямой эфир
Общество
Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали пять украинских БПЛА над территорией Крыма
Общество
В МИДе назвали звериной сущность киевского режима после атаки ВСУ на журналистов
Мир
Песков назвал недостаточной мировую реакцию на убийства ВСУ российских журналистов
Мир
Политолог указал на попытки Киева сорвать переговоры РФ и США
Общество
Матвиенко призвала учитывать интересы семей в нацпроектах в сфере транспорта
Общество
Актеры Мадянов и Добровольская посмертно получили премию «Ника»
Общество
Завершилась церемония прощания с актрисой Голубкиной
Общество
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ финансируемую НАТО организацию
Мир
Украина может лишиться 500 тыс. снарядов в случае смены власти в Чехии
Мир
World Athletics продлила отстранение российских спортсменов от соревнований
Общество
Коллеги отметили активность Федорчака и его желание показать правду
Мир
Наемница из Канады пожаловалась на срыв Трампом военных планов ВСУ на полгода
Армия
Росгвардия уничтожила объекты военной инфраструктуры ВСУ в Черниговской области
Общество
По факту взрыва газа в многоэтажке в Махачкале возбудили уголовное дело
Мир
В США после проверки департамента Маска признали умершими 7 млн человек
Мир
Несколько взрывных устройств нашли в дилерском центре Tesla в Техасе

Суд разрешил Эстонской православной церкви изменить название

ERR: суд разрешил Эстонской православной церкви сменить название
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриарха (ЭПЦ МП) изменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом 25 марта сообщил эстонский портал ERR.

«В течение последнего года нам приходилось сталкиваться с враждебным отношением из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, с которым связано прежнее название нашей церкви», — процитировал портал епископа Даниила.

В январе текущего года ЭПЦ МП приняла решение об изменении названия на Эстонскую православную церковь. Однако на соответствующее заявление пришел отказ. Его аргументировали тем, что такое название не охватывает всех православных в Эстонии и потому вводит в заблуждение.

Позднее ЭПЦ МП выбрала название Эстонская христианская православная церковь, однако в регистрации вновь отказали по тем же причинам. Других недостатков в заявлении выявлено не было. Впоследствии суд удовлетворил жалобу церкви. Согласно постановлению, новое название соответствует законодательству и не вводит в заблуждение относительно цели, масштабов или правовой формы церкви.

Блок в пост: смогут ли регионы отказывать в создании религиозных организаций
Законопроект Народного совета Дагестана вызвал критику РПЦ, правительства и восьми регионов

Ранее, 8 января, стало известно, что МВД Эстонии разрабатывает законопроект о прекращении деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата. Уточняется, что парламент может принять закон в апреле.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025