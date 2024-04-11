Возраст общежития: можно ли доверять домам престарелых

Аналитический центр НАФИ провел исследование, согласно которому половина россиян считают допустимым размещение пожилых родственников, которым требуется уход, в домах престарелых, пансионатах или иных специальных учреждениях — особенно если они уверены в качестве предоставляемых услуг. При этом доля тех, кто считает подобное недопустимым, снизилась за год на 10%. Что из себя сейчас представляют соцучреждения для пожилых, разбирались «Известия».

Как меняется отношение к домам престарелых

Участникам опроса, результаты которого имеются в распоряжении «Известий», предлагали ответить на один вопрос: «Считаете ли вы допустимым разместить пожилых родственников, которым требуется уход, в специализированное учреждение — пансионат, интернат, стационар, дом престарелых и пр.?». 50% респондентов ответили, что это допустимо, но 43% подчеркнули, что только в случае, если учреждение предлагает качественный уход. Недопустимо ни при каких обстоятельствах — 38%, затруднились ответить 12%.

Ответы сильно разнятся в зависимости от пола, возраста и даже места проживания респондента. Так, 42% мужчин отвергают возможность размещения пожилых в домах престарелых, а среди женщин этот процент ниже — 36%. В возрасте до 34 лет процент тех, кто готов отправить пожилого родственника в пансионат, достигает 53–54%, такой же процент — среди людей старше 55 лет, но доля снижается среди респондентов среднего возраста.

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Неприемлемой подобную практику чаще всего называют в Северо-Кавказском федеральном округе — 61%, наименьший процент ответивших таким образом в Северо-Западном федеральном округе — 29%.

В Аналитическом центре НАФИ заявили «Известиям», что по сравнению с прошлым годом на 10 процентных пунктов снизилась доля жителей России, которые считают, что размещать пожилого родственника в доме престарелых недопустимо ни при каких обстоятельствах.

— Заметное падение отчасти произошло за счет снижения числа женщин, которые придерживались такой позиции — с 47% в прошлом году до 36% в настоящий момент, — рассказали в НАФИ. — Еще один из факторов падения числа тех, кто занимал категоричную позицию в отношении домов престарелых — рост доли сомневающихся граждан на семь процентных пунктов. Люди стали реже давать однозначные оценки в этом вопросе.

Социальный предприниматель, учредитель и руководитель пансионата для пожилых людей «Доброе поколение» в Санкт-Петербурге Ульяна Басклеева-Биллингер считает, что доверие к домам престарелых, пансионам и другим подобным социальным учреждениям растет. При этом она полагает, что молодым людям до 35 лет проще принять решение о том, чтобы определить своего пожилого родственника в дом престарелых.

— Люди в возрасте 50 лет и старше чаще выражают беспокойство о том, что общество будет их осуждать. С ними нужно проводить дополнительную психологическую работу, чтобы избавить от самобичевания и чувства вины, — сказала она «Известиям». — Но сейчас на рынке можно найти пансионаты с хорошими условиями проживания и ухода, поэтому людям становится проще согласиться на помощь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечает, что в СМИ достаточно часто попадают трагические случаи, произошедшие в домах престарелых, но спрос на учреждения всё равно велик — мест размещения «катастрофически не хватает»: с учетом увеличения продолжительности жизни, по разным оценкам, в ближайшее время могут потребоваться от 30 тыс. до 60 тыс. дополнительных мест .

Впрочем, свежее исследование сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» среди москвичей старше 35 лет (имеется в распоряжении «Известий») показывает, что пока доверие не очень высокое . Так, 17% жителей столицы сталкиваются с необходимостью обеспечить своим пожилым близким круглосуточный присмотр по разным причинам, но к услугам частных пансионатов обращаются только 2% москвичей . Отказ объясняют отсутствием финансовой возможности (50%), недоверием к персоналу (30%), удаленностью расположения (11%), плохими условиями (7%) и необходимостью оформления документации (2%).

— В таких случаях мы предлагаем «отпустить» родственника под присмотр специалистов хотя бы на месяц. Как показывает наша практика, после «пробного периода» 95% остаются в пансионате на долгое время, — сказал генеральный директор сети «Теплые беседы» Дмитрий Рыпалев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом 24% москвичей готовы сами проживать в пансионате, если будут обременять близких, говорится в исследовании сети «Теплые беседы».

Стал ли рынок домов престарелых лучше

Член общественного совета при Минтруде, председатель совета Национальной ассоциации социального обслуживания (НАСО) Рамаз Ахметели подчеркивает, что возможности получить объективную картину по отрасли пока нет: какие-то подвижки наблюдаются, но при этом характеризовать ситуацию с большим оптимизмом пока нельзя.

— Рынок специфический. У него достаточно свободный вход, и пока лицензирования деятельности нет, всё зависит от конкретного человека, который этим занимается, — сказал он.

Ульяна Басклеева-Биллингер отмечает, что ситуация с пансионатами по стране неравномерная: найти хорошее место стало проще, но именно от личных качеств руководителя дома престарелых зависит его качество.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Еще один важный момент — запрос клиента в зависимости от необходимого спектра услуг, — сказала она. — Где-то достаточно общего ухода, в других ситуациях нужен медицинский уход и дополнительная реабилитация. Для этого существуют специализированные центры, которые нужно отличать от пансионатов. Но часто пожилых людей привозят на реабилитацию в обычные дома престарелых, у которых нет медицинской лицензии и специалиста в штате.

Светлана Бессараб считает, что ситуация на рынке мало изменилась, так как не продвинулось принятие законопроекта, разработанного осенью 2023 года Минтрудом. Он предполагает лицензирование этой деятельности. По словам Бессараб, столь долгий процесс принятия документа может быть связан с тем, что для контроля за частными домами престарелых придется затрагивать вопросы неприкосновенности частного жилища, где чаще всего и размещают нелегальные пансионаты .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова предполагает, что рынок уже готовится к принятию закона о лицензировании этих услуг.

В Минтруде сообщили «Известиям», что законопроект о лицензировании домов-интернатов уже прошел общественное обсуждение и оценку регулирующего воздействия.



— Сейчас идет межведомственное согласование с учетом, полученных в ходе завершенных процедур, внесение дополнений и замечаний, — сообщили в министерстве.

Сколько в России домов престарелых

Минтруд сообщил «Известиям», что в России действует 1050 организаций стационарного обслуживания для взрослого населения, из них 514 — дома-интернаты для пожилых граждан, а также 536 психоневрологических интернатов для людей с ограниченными возможностями. Всего в них живет около 300 тыс. человек.



— С 2019 года было введено 57 домов-интернатов нового типа для проживания 6 тыс. человек, — сообщили в Минтруде. — По нацпроекту «Демография» в ближайшие два года планируется построить еще 26 таких учреждений почти на 4 тыс. мест. Это малокомплектные, удобные объекты с поквартирным типом размещения.

Однако Светлана Бессараб отмечает, что пока большое количество домов престарелых по-прежнему находится в тени.

— Часто нелегальные дома престарелых можно заметить только по «интернет-следам», — рассказывает Светлана Бессараб. — Дается объявление о возможности ухода за престарелым, но в нем нет даже адреса. Встреча проводится в нейтральном месте, только после личного общения человек дает адрес дома престарелых. Родственники отдают в такие пансионаты своих пожилых родственников просто от недостатка достойных мест.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Елена Тополева-Солдунова отмечает, что чаще всего люди отдают своих пожилых родственников в подобные пансионаты, потому что не понимают последствий, видя приемлемую для них цену.

— Но руководители добросовестных частных пансионатов подчеркивают, что на самом деле подобные качественные услуги достаточно дорогие , — замечает она. — Условно говоря, если с вас просят 5 тыс. рублей в месяц за частный пансионат, то, скорее всего, услуга не будет качественно оказана: за такие деньги это сделать просто невозможно.

Ульяна Басклеева-Биллингер полагает, что нелегальный рынок до конца искоренить не получится даже после принятия закона о лицензировании.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Сейчас количество нелегальных учреждений если и сократилось, то незначительно, — говорит она. — Те дома, которые после выборочных проверок закрывались, открываются на том же месте под другим названием. А низкая цена в подобных учреждениях выглядит привлекательной, и подопечных устраивают туда из-за низкого дохода семьи.

Собеседница отмечает, что стоимость услуги в хорошем пансионате варьируется от 35 тыс. в месяц в недорогих домах до 80 тыс. в пансионатах более высокого класса.

Как саморегулируется рынок

Елена Тополева-Солдунова отмечает, что важно не только ждать принятия законопроекта о лицензировании, но и сообществу заниматься саморегулированием.

— Примеры, когда ситуацию меняют участники рынка за счет внутренних процессов, есть в других отраслях, — сказала она. — Сейчас такие процессы идут здесь, но хочется, чтобы это происходило активнее.

Рамаз Ахметели рассказал, что в профессиональном сообществе сейчас стараются создать понятную систему оценки качества подобных учреждений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сейчас мы сотрудничаем с ресурсом «Долгожитель» (платформа подбора и онлайн-бронирования соцобъектов для пожилых людей. — «Известия»), — рассказывает Рамаз Ахметели. — Предполагается, что учреждение по желанию может пройти самооценку по нашей методике, затем — верификацию. И таким образом мы надеемся выстроить систему категорирования и рейтингования подобных учреждений. Мы предполагаем, что это пока не будет касаться больших учреждений, где содержатся более 80 человек.

По его словам, по итогам оценки учреждениям будут выдавать конкретные рекомендации, что нужно улучшить. Информация о пансионатах и домах престарелых будет размещаться на платформе «Долгожитель», которая позволит проинформировать потенциальных получателей услуг о качественных учреждениях.

— Это такая попытка саморегулирования рынка, — говорит Рамаз Ахметели. — Мы в конце 2023 года года проводили мероприятие с Институтом социальной политики НИУ ВШЭ, пригласили около 300 участников рынка, в том числе представителей общественности и госорганизации. И тогда проводился опрос, который показал, что большинство хотели бы администрирования учреждений именно на основе саморегулирования, а не только в рамках государственного лицензирования.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Светлана Бессараб замечает, что есть и альтернатива домам престарелых — система долговременного ухода, которая позволяет осуществлять уход на дому с привлечением родственников.

— Она дает возможность трудоустройства родственников в органы социальной защиты, с тем чтобы граждане сами осуществляли уход за своими родными под контролем государства, получая зарплату, — рассказала она. — Для этого дается возможность получить специальные навыки. Сейчас по поручению президента в систему долговременного ухода включены уже все регионы, ежегодно добавляются средства на соответствующую статью в бюджете.