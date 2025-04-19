Старые и больные: испанские пенсионеры массово заражаются ИППП

По данным отчета испанского эпидемиологического надзора за распространением инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в стране за последнее десятилетие зафиксирован резкий скачок числа заразившихся среди лиц, достигших возраста 60 лет и старше. Количество пенсионеров, обращавшихся со своими жалобами к венерологам, утроилось. Подробности — в материале «Известий».

Отвязные старцы

«Старички, похоже, просто «отвязались», войдя во вкус. Свингерские вечеринки, приложения для знакомств в интернете, отсутствие страха перед беременностью и, конечно, [лекарственные средства] — вот только некоторые из причин обращения за консультацией к венерологу, — говорит Джинджер Кабрера Техада, специализирующаяся в области по профилактической медицины в больнице Hospital Clínica Benidorm. — Статистика заболеваемости ИППП других, более молодых категорий населения тоже растет, но более медленными темпами».

В автономии Андалусия за последние пять лет резко возросло количество ИППП среди пожилых людей, причем лидером по темпам роста является Севилья, где на 215% увеличилось количество случаев сифилиса и гонореи. Эти данные стали известны благодаря организации «Андалузский план по ИППП, ВИЧ и СПИДу (Paitsida)», возглавляемой местным врачом Хавьером де ла Торре.

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«Распространенность ИППП особенно возросла среди людей старше 60 лет. Да, статистические данные по всему миру показывают, что в этом виде заболеваемости вообще есть заметный рост. Но, как правило, он приходится на более молодые слои населения, — отметил доктор Де ла Торе. — Каждая из трех основных излечимых ИППП имеет свой собственный профиль: сифилис и гонококк, как правило, чаще встречаются у мужчин, среди молодых людей они чаще встречаются у гомосексуальных мужчин, но также и у пожилых гетеросексуалов. Что касается хламидиоза, то им чаще болеют женщины».

«В случае Андалусии существует несколько факторов, которые привели к резкому росту этих показателей среди пожилых людей, включая улучшение планов диагностики, но они такие же, как и в остальной части Испании. Да, какой-то частью роста статистики мы обязаны технологическому прогрессу, принесшему возможность выявлять инфекцию там и тогда, где и когда раньше мы не могли ее обнаружить. Но основной причиной и виной всё же являются развивающиеся в обществе космополитические патологии. В городах открываются всё новые и новые центры «нетрадиционных отношений». Особенно это характерно для Каталонии, Балеарских островов, Страны Басков, Мадрида и Андалусии. Наша автономия — не первая и не последняя в этой «турнирной таблице». Основные столичные округа Андалусии — Севилья, Малага, Гранада и вся прибрежная зона — это места, где наблюдается очень высокая заболеваемость», — подчеркивает Де ла Торре.

Без страха беременности

Специалист из Андалусии объясняет, что использование презервативов, основного средства профилактики ИППП, снизилось во всех группах населения, но причины этого различны. В то время как среди молодого населения его избегают, считая, что он «портит настроение», среди людей старше 60 лет это происходит потому, что «они не боятся забеременеть». С этим согласна и упоминавшаяся выше врач из Бенидорма, анализируя поведение своих пожилых пациентов.

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Последние исследования, опубликованные в Испании, показывают, что 75% людей в возрасте от 55 до 65 лет никогда или почти никогда не используют презерватив во время полового акта.

Сексуальное пробуждение после вдовства или развода

Хосе Диас, психиатр, специализирующийся на сексуальности пар, и президент Испанской ассоциации клинической сексологии, рассказал испанской прессе, что одной из причин является «сексуальная расторможенность» после 60 лет.

«Среди пожилых людей — много вдов и вдовцов, а также разведенных. И они воспринимают это как второй шанс и хотят максимально использовать то, что осталось от их жизни. Они чувствуют себя свободнее, чтобы наслаждаться своей сексуальностью», — объясняет специалист.

В том же ключе и Де ла Торре говорит о сексуальном пробуждении, которое происходит после развода или смерти партнера: «Нередко развод или вдовство происходят в пожилом возрасте, и это означает, что пожилые люди могут начинать отношения с новыми партнерами своего возраста. А в некоторых случаях, поскольку у них нет привычки использовать меры защиты, это может способствовать заражению инфекциями, передающимися половым путем».

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Специалист из Бенидорма разделяет эту идею о знакомстве с новыми людьми после потери партнера всей жизни. Она добавляет, что наблюдала несколько случаев сексуального пробуждения (особенно начиная с 45 лет), когда люди приходили к ней в офис после посещения вечеринок свингеров или использования приложений для знакомств, приведших в итоге к половому контакту.

Сексолог также говорит о так называемом «химическом сексе», то есть контакте с партнером под воздействием наркотиков. «В этих случаях не используется никакой защиты. Им просто наплевать на рекомендации врачей — эмоции глушат инстинкт самосохранения. Несколько лет назад мы были очень обеспокоены распространением ВИЧ среди мужского гомосексуального населения, но теперь есть предконтактная профилактика (PrEP) для предотвращения заражения. Они прибегают к ней, оберегая себя от заражения СПИДом, но забывают, что есть еще много других заболеваний, передающихся половым путем», — говорит она.

Мускулистый и вооруженный

Руководитель андалузской программы по борьбе с ИППП отмечает, что люди стали жить дольше и качественнее, а это значит, что сексуальная активность не снижается: «Раньше 60-летний человек выглядел как дедушка; теперь в 70 лет можно выглядеть на 40–50 и быть в превосходной физической форме».

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Исследование показывает, что 46% людей в возрасте 60 лет и старше ведут половую жизнь, а среди людей старше 85 лет этот процент достигает двенадцати.

Де ла Торре добавляет, что «у нас есть лекарства от сексуальной дисфункции», а это значит, что «сегодня люди могут иметь гораздо более приятную и правильную сексуальность».

Отсутствие сексуального образования

По мнению большинства специалистов, «отсутствие образования по вопросам сексуальности и ИППП распространено во всех возрастах, но среди пожилых людей этот недостаток встречается чаще, чем у молодежи».

Врач отмечает, что существуют инфекции, такие как хламидиоз, гонококк или сифилис, симптомы заражения которыми не обязательно проявляются в скором времени после контакта. И пожилые люди, которые имеют меньше информации о этом, вообще перестают прислушиваться к своему организму. Постепенно это перерастает в чувство ложной уверенности в том, что «я никогда не заражусь».

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Ирене Фуэртес, координатор Испанской группы по эпидемиологии и укреплению здоровья в дерматологии Испанской академии дерматологии и венерологии (AEDV), придерживается иного мнения и не считает, что это вызвано недостатком информации. «Люди, которым сейчас 60, пережили эпидемию СПИДа в Испании и знают, насколько опасно не использовать средства защиты. Они, вероятно, более информированы, чем современная молодежь», — полагает она.

Со своей стороны сексолог также добавляет, что «многие мужчины и женщины этого возраста никогда не пользовались презервативом из-за отсутствия сексуального образования».

Одной из целей сексологов является пропаганда сексуального здоровья: «Это всегда делалось путем разговоров и попыток избежать проблем, которые возникают из-за неосведомленной сексуальности, таких как ИППП. Удовольствие от сексуальности не ограничивается оргазмом; оно также включает слова, ласки и другие общие моменты. В конечном счете, речь идет о создании близости посредством продолжительного контакта, который может включать или не включать половой акт. Удовольствие не является синонимом оргазма».

Однако она отмечает, что в этом возрасте люди обычно не готовы расширять свои знания о сексуальности.

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«Многие люди считают, что это инстинкт, и они уже знают, как это сделать, поэтому они не ищут информацию по этому вопросу. Люди, которых я вижу на консультациях, имеют сексуальные проблемы, такие как вагинизм, преждевременная эякуляция или эректильная дисфункция», — говорит Фуэртес.

Еще один аспект, который она подчеркивает, заключается в том, что информация имеет ключевое значение для предохранения от ИППП в этом возрасте. «Нужно поощрять общение без стыда и естественность», — считает врач.

Недостаток знаний у профессионалов

Хавьер Де ла Торре поясняет, что существует проблема в системе здравоохранения: «профессионалы не думают об этом, когда перед ними пожилой человек».

Он подчеркивает, что врачи «превосходны», но информации по этой теме мало, и что «они, как правило, не рассматривают вопросы сексуальности у пожилых людей, что ограничивает профилактику». Ситуацию эту в Андалусии пытаются переломить, организуя учебные курсы по названной теме.

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Фуэртес соглашается: «Возможно, мы, специалисты в области здравоохранения, не обеспечиваем такого уровня ухода и не считаем важным напоминать людям старше 60 лет о необходимости проходить обследование, если у них появляются новые партнеры. Мы предполагаем, что они уже взрослые и ответственные. Возможно, люди, которые ведут себя рискованно, остаются без внимания просто потому, что на них смотрят по-другому, и нам нужно это изменить».