Бухгалтера департамента строительства ЯНАО заподозрили в хищении 2 млн рублей
В Ямало-Ненецком автономном округе заподозрили в мошенничестве бухгалтера департамента строительства. Следствие полагает, что она похитила 2 млн рублей, направленных на выплату зарплат, сообщает пресс-служба окружного УМВД в четверг, 9 октября.
Как сообщили ИА «Ура.ру» источники, речь идет о сотруднице дирекции капитального строительства. Женщину задержали в Салехарде.
По данным полиции, бухгалтер похищала средства, предназначенные для выплаты зарплат сотрудникам учреждения. В платежную и отчетную документацию она вносила заведомо ложные сведения.
По предварительным оценкам, ущерб превысил 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. Также следствие ищет других возможных участников преступления и ведет работу по определению точного размера ущерба.
