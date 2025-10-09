Посевной календарь на октябрь 2025 — что посадить во второй месяц осени

Октябрь — заключительный месяц дачного сезона. Он идеально подходит для посадки растений на следующий год, а также подготовки огорода к весне. «Известия» рассказывают, какие культуры можно посадить в октябре и делятся лунным посевным календарем.

Что посадить в огороде в октябре

Некоторые овощные культуры нуждаются в стратификации — воздействии холода для лучшего прорастания. Дело в том, что в семенах кинзы, укропа, моркови, сельдерея и некоторых других культур содержится много эфирных масел, замедляющих их рост. Поэтому их специально сажают в октябре, чтобы за зиму масла естественным образом вымылись, а семена получили «закалку». Такой посев называется подзимым, он позволяет собрать урожай на три недели раньше.

Чаще всего в октябре сажают следующие культуры:

Свекла — ее следует сажать на глубину около 5 см, когда земля уже немного промерзнет. Это поможет избежать слишком раннего прорастания и гибели посевов;

Укроп, морковь, кинза, петрушка, сельдерей — эти культуры сеют в очищенную от сорняков почву на глубину не более 2 см. В грядку нужно добавить торф, песок, золу и минеральные удобрения, а семена присыпать перегноем и замульчировать сухим торфом;

Лук можно сажать на глубину до 3 см. При наступлении сильных морозов необходимо утеплить посадки слоем торфа или перегноя толщиной 8–10 см, чтобы защитить растения от замерзания;

Чеснок — стойкая культура, которая переживет любые перепады температуры. Глубина заделки зубчиков зависит от их размера: крупные зубчики следует закопать глубже, а мелкие — ближе к поверхности.

Помимо этих культур, можно также сажать семена томатов, подсолнуха и кукурузы. После «зимовки» они дадут крепкую и закаленную рассаду. Если на участке есть теплица, в нее стоит посадить порей, редис, кориандр, салат, укроп и сельдерей.

Что посадить в саду в октябре

Октябрь — это также отличное время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Многие садоводы предпочитают осеннюю посадку, так как вредители, которые могут повредить молодые растения, уже ушли в спячку, а весной саженцы станут гораздо сильнее.

Яблони и груши хорошо приживаются при осенней посадке. Осенью также можно высаживать рябину, черемуху и облепиху. Эти деревья быстро адаптируются к новым условиям, если посадка была выполнена правильно — важно, чтобы корневая шейка дерева не была заглублена в почву.

Также во второй месяц осени можно высаживать смородину, малину, калину и жимолость. Эти кустарники хорошо укореняются осенью и дадут богатый урожай в следующем году.

Кроме того, октябрь отлично подходит для посадки цветов, требующих стратификации. К таким сортам относятся аквилегия, дельфиниум, лаванда, морозники и клематисы. Также под зиму сеют пионы и лилии.

Чтобы сад успешно перезимовал, следует заранее подготовить его к холодам: обрезать деревья и кустарники, обработать их фунгицидами для профилактики заболеваний, собрать опавшую листву и перекопать грядки.

Лунный посевной календарь на октябрь 2025

Многие садоводы и огородники следуют лунному посевному календарю, так как считают, что фазы земного спутника влияют на рост и здоровье растений. Так, на растущую Луну принято сажать растения, которые растут вверх, а на убывающие — корнеплоды и другие культуры, которые тянутся вниз.

Фазы Луны в октябре 2025 года

Растущая Луна (1–6 октября) — идеальный период для посадки плодовых деревьев, кустарников и цветов;

Полнолуние (7 октября) — хорошее время для обрезки и других работ, не связанных с посадками;

Убывающая Луна (8–20 октября) — время для посадки корнеплодов, таких как лук, картофель, свекла и морковь. Исключение — 20 октября, эта дата считается неудачной для любых садовых работ;

Новолуние (21 октября) — в новолуние садоводы обычно избегают посадок, так как считается, что это плохо скажется на росте растений;

Растущая Луна (22–31 октября) — можно сажать цветы и заниматься другими садовыми работами.

Наиболее благоприятными днями для огородных работ в октябре считаются 1 и 28 числа. А вот 20 и 21 числа рекомендуется воздержаться от любых манипуляций с растениями.

