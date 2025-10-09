Купите эти 10 вещей и продуктов осенью: как сэкономить в Новый год – 2026

Середина осени — лучшее время для выгодных покупок, которые помогут существенно сэкономить бюджет к празднованию Нового года – 2026. В этот период многие производители и магазины снижают цены на широкий ассортимент товаров, чтобы подготовиться к сезону праздников, проходят масштабные распродажи. «Известия» сделали подборку из 10 вещей и продуктов, которые стоит приобрести именно осенью и которые принесут ощутимую выгоду в зимние праздники.

Что купить к Новому году – 2026: украшения и декор

Производители начинают подготовку к праздничному сезону заранее. Осенью снижаются цены на гирлянды, игрушки, искусственные елки, свечи и елочные шары. Если закупиться декором сейчас, то к декабрю можно не переживать о высоких предновогодних ценах и дефиците интересных моделей.

Считается, что в октябре выгодно покупать наборы игрушек — шары, фигурки и подвески. Магазины распродают прошлогодние коллекции, а также делают скидки на новинки. Всё это — возможность купить качественные и необычные игрушки для украшения елки по приемлемой цене.

Стоит также отметить тематический текстиль и декоративные элементы. Скатерти, салфетки, новогодние подушки и пледы с зимними принтами часто продают осенью с существенными скидками, что позволяет обновить интерьер и создать домашний уют к праздникам без лишних затрат.

Что купить к Новому году – 2026: подарочные наборы и косметика

С приближением праздников цены на косметику и подарочные наборы начинают расти, а ассортимент часто ограничивается наиболее ходовыми позициями. В октябре и ноябре магазины запускают акции, приуроченные к «черной пятнице», началу предновогодних распродаж и другим маркетинговым кампаниям. В это время можно купить качественные косметические наборы со скидками от 20 до 50%, что значительно выгоднее, чем приобретать их в декабре.

Покупка подарочных наборов и косметики осенью — отличный способ подготовиться к праздникам с выгодой и радовать близких качественными и желанными подарками без переплат. Подарочные наборы обычно включают комбинацию из парфюмерии, средств по уходу за кожей, декоративной косметики и аксессуаров. Часто это:

— подарочные комплекты кремов и лосьонов для лица и тела;

— наборы духов и туалетной воды;

— коллекции декоративной косметики — помады, тени, тушь;

— специальные лимитированные наборы, выпущенные к праздникам;

— миниатюры и дорожные версии популярных средств, позволяющие познакомиться с брендом.

Что купить к Новому году – 2026: спортивные товары и экипировка

Осенью снижаются цены на спортивную одежду, обувь и снаряжение из-за обновления ассортимента перед зимним сезоном. Многие бренды предлагают скидки на лыжное снаряжение, коньки, сноуборды, а также аксессуары для зимних видов спорта. Это позволяет подготовиться к зимнему отдыху и активностям, не переплачивая. В декабре из-за высокого спроса стоимость товаров заметно растет, а выбор становится ограниченным. Какие товары стоит покупать:

— спортивная одежда и обувь. Куртки, термобелье, теплые штаны, ботинки и зимние кроссовки — всё это лучше приобрести осенью, когда цены на прошлогодние модели снижены;

— лыжное и сноубордическое снаряжение. В этот период выгодно покупать лыжи, сноуборды, палки, шлемы и защиту вместе с подходящей экипировкой;

— коньки и аксессуары. Покупка коньков и сопутствующих товаров осенью — залог успешного старта зимнего сезона;

— фитнес-инвентарь. Гантели, коврики, эспандеры и тренажеры также можно найти по привлекательным ценам, готовясь к новогодним обещаниям о здоровом образе жизни.

Что купить к Новому году – 2026: теплая одежда и обувь

С началом осени спрос на теплую одежду и зимнюю обувь еще не достиг пиковых значений, а магазины начинают снижать цены, чтобы обновить ассортимент и подготовиться к зимним продажам. Важно приобрести вещи до наступления холодов, чтобы избежать переплат и дефицита популярных моделей в декабре. Осенние скидки часто достигают 30–50%, что делает покупку более доступной.

Особое внимание стоит уделить таким вещам, как пальто и куртки, свитера и толстовки, обувь и аксессуары.

Что купить к Новому году – 2026: товары для дома и хозяйства

Посуду, бытовые аксессуары, кухонные гаджеты и текстиль выгодно покупать осенью в рамках сезонных распродаж. Множество магазинов обновляют товар и снижают цены, чтобы освободить места для новогодних коллекций.

Это шанс приобрести функциональные и стильные вещи для дома без переплаты в пиковые месяцы после 1 декабря.

Что купить к Новому году – 2026: мясо и мясные продукты

Осень — начало сезона сбора урожая и охлаждения воздуха, что благоприятно сказывается на качестве и цене мяса. Магазины и рынки часто снижают цены на говядину, свинину, курицу в рамках подготовки к зимнему сезону.

Приобретая мясо и деликатесы осенью, можно избежать новогоднего ажиотажа и значительного подорожания. Особенно выгодно покупать продукты для запекания и традиционных праздничных блюд.

Что купить к Новому году – 2026: рыба и морепродукты

В преддверии Нового года спрос на рыбу и морепродукты резко возрастает, что приводит к значительному росту цен и ограниченному ассортименту в магазинах. Осенью же, когда сезон праздничных закупок еще не в разгаре, многие виды рыбы, а также морепродукты продаются по сниженным ценам. Это особенно актуально для замороженных и охлажденных продуктов — осенью они поступают в магазины с нового промысла и идут по более выгодным ценам, чем зимой. Какие виды стоит покупать:

— свежая и охлажденная рыба. Осенью доступны судак, щука, лосось и другие сорта, которые поступают на прилавки после летнего сезона ловли. Их цена более адекватна, а качество высокое;

— замороженные морепродукты. Креветки, кальмары, мидии и осьминоги лучше покупать осенью, когда они наиболее свежие и поступают с нового улова. Заморозка сохраняет их полезные свойства и вкус, а скидки делают покупку вполне выгодной;

— филе рыбы и деликатесы. В осенний период удобно закупать уже подготовленное филе и рыбные деликатесы, которые будут востребованы для праздничных блюд и закусок, при этом стоимость таких товаров ниже, чем зимой.

Что купить к Новому году – 2026: крупы и бобовые

Осенний сезон — период завершения сбора основных зерновых культур, поэтому на рынках и в магазинах появляется обновленный запас круп и бобовых. До начала новогодних праздников на эти продукты обычно начинается рост спроса, что ведет к повышению цен и снижению доступности. Приобретая крупы и бобовые осенью, можно сэкономить и обеспечить надежный запас продуктов на зимний период.

Какие крупы и бобовые стоит покупать:

— гречка, классическая крупа, которая по традиции присутствует на праздничных столах и в повседневном меню, осенью доступна в больших объемах и по более низкой цене;

— рис, универсальный продукт для гарниров и салатов, выгодно закупать осенью в больших упаковках, чтобы не переплачивать;

— перловка, пшеничная и кукурузная крупы. Используются в разнообразных блюдах и идеальны для создания сытного меню на праздники;

— фасоль, горох, чечевица и другие бобовые — эти продукты давно стали неотъемлемой частью зимнего рациона. Осенью они продаются в широком ассортименте и по привлекательным ценам, что позволяет планировать праздничное меню с учетом их полезных свойств и вкусовых качеств.

Что купить к Новому году – 2026: замороженные овощи и ягоды

Осенний сезон совпадает с периодом сбора урожая и первичной переработки овощей и ягод. Это позволяет магазинам и оптовым поставщикам предлагать свежие замороженные продукты по сниженным ценам по сравнению с зимой. В зимние месяцы спрос на замороженную продукцию растет, что ведет к росту стоимости и уменьшению ассортимента. Закупка замороженных овощей и ягод осенью помогает не только сэкономить, но и обеспечить стабильное качество продуктов для приготовления праздничных блюд.

Какие овощи и ягоды стоит покупать:

— замороженные овощи: фасоль, кукуруза, брокколи, цветная капуста, морковь, горошек и смеси овощей — идеальны для приготовления гарниров, супов и салатов. Осенью они доступны в широком ассортименте и отличаются свежестью урожая;

— замороженные ягоды: клубника, малина, вишня, черника и другие сезонные ягоды — отличный выбор для десертов, компотов, смузи и выпечки. Благодаря быстрому замораживанию, ягоды сохраняют витамины и вкус.

Что купить к Новому году – 2026: консервы

Осенью магазины активно обновляют ассортимент и устраивают акции на консервы, чтобы подготовиться к зимнему сезону. Цены на такие продукты в этот период ниже, чем в декабре, когда спрос резко растет, а многие популярные позиции могут исчезнуть с прилавков. Консервы — отличный запас на случай, если подготовка праздничного меню затянулась или требуется быстро и вкусно накормить гостей.

Какие виды консервов стоит покупать:

— рыбные консервы. Тунец, сардины, горбуша, сайра — идеальные ингредиенты для салатов, закусок и горячих блюд на новогодний стол. Осенью их стоит приобрести с учетом праздничных рецептов, чтобы избежать переплат и дефицита;

— овощные и грибные консервы. Консервированная кукуруза, горошек, маринованные огурцы и грибы — привычные и востребованные составляющие традиционных салатов и закусок. В осенний период эти продукты продаются по лучшим ценам;

— мясные консервы. Тушенка, паштеты и другие мясные изделия можно выгодно купить осенью в запас, так как их стоимость к праздникам часто растет;