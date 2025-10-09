Путин сообщил о превышении $45 млрд товарооборота России и ЦА в 2024 году
Товарооборот РФ со странами Центральной Азии (ЦА) превысил $45 млрд по итогам 2024 года. Об этом 9 октября сообщил президент России Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия – Центральная Азия».
«По итогам прошлого года российский товарооборот с центральноазиатскими государствами, с пятеркой, превысил $45 млрд», — заявил Путин.
Кроме того, российский лидер указал на хорошие перспективы для развития экономик РФ и стран Центральной Азии.
В этот же день Путин сообщил, что Россия настроена на укрепление связей со странами Центральной Азии. По словам российского лидера, это также касается углубления взаимовыгодных политических и гуманитарных связей двух стран. Путин подчеркнул, что на всех этих направлениях уже удалось добиться «действительно хороших результатов».
